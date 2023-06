Angola: Une ministre défend l'alignement sur le programme de lutte contre la pauvreté

Malanje — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a prôné, ce vendredi, à Malanje, l'alignement des administrations municipales sur les axes d'intervention du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

S'exprimant lors d'une réunion dans la province de Malanje pour évaluer l'impact des actions du programme dans les communautés, la ministre a fait savoir qu'il existait des administrations municipales qui avaient enregistré des actions dans le PIDLCP en dehors de son siège, ce qui a entraîné un avis négatif de l'Unité technique.

Elle a déclaré qu'il était urgent d'améliorer la planification, à travers l'insertion d'actions visant à contribuer à la génération de revenus et à réduire l'indice de vulnérabilité des familles, en vue de la promotion d'une société de plus en plus équilibrée.

À son tour, le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, a fait savoir que, ces dernières années, la plupart des fonds du Programme de lutte contre la pauvreté avaient été appliqués en dehors de l'alignement, étant destinés à la construction d'infrastructures sociales.

Il a réitéré la nécessité de donner la priorité aux initiatives qui génèrent des revenus pour les familles, en mettant l'accent sur la promotion de l'agriculture et de l'élevage.

La rencontre a abouti à une formation sur la Plateforme du système intégré de gestion des actions du Programme de Lutte contre la Pauvreté (SIGAPCP), destinée aux directeurs provinciaux, aux administrateurs des municipalités et aux directeurs des Bureaux des Etudes, de la planification et des statistiques des communes.