Maroc: La convention sur l'exploitation de l'identité numérique de la CNIE va contribuer à la digitalisation du secteur de la santé (M. Ait Taleb)

Rabat — La convention tripartite sur l'exploitation de l'identité numérique de la carte nationale d'identité électronique (CNIE) pour la simplification et l'amélioration de l'accès aux services de santé devra contribuer à la digitalisation du secteur de la santé, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.

"La convention tripartie, qui constitue le fruit d'un travail de quatre années, va contribuer à la digitalisation du secteur de la santé, l'une des bases essentielles de la réforme profonde que connait le système de santé", a relevé le ministre dans une déclaration à la MAP, en marge de la signature à Rabat de la convention sur l'exploitation de l'identité numérique de la carte nationale pour la simplification et l'amélioration de l'accès aux services de santé, entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Le ministre a souligné, dans ce cadre, que cette convention permettra à son département de "bénéficier des efforts consentis par la DGSN dans les domaines de la digitalisation et de l'identité numérique", et "permettra l'atteinte de résultats importants, notamment le contrôle de l'identité du patient, la possibilité d'inclure le parcours de santé du patient et de parer à toute tentative d'usage frauduleux de la carte pour l'acquisition de médicaments ou pour bénéficier de prestations de santé".

"Les citoyens auront la possibilité d'inclure certaines de leurs données de santé dans la puce électronique de la CNIE, telles que le numéro de santé ou l'identifiant patient, l'identifiant de la protection sociale, afin de faciliter l'accès aux services de santé aux niveau des établissements de santé et les hôpitaux publics", a-t-il relevé.

Le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, Omar Seghrouchni a, pour sa part, souligné, dans une déclaration similaire, que la signature de cette convention intervient dans le cadre de l'engagement sérieux du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le chantier de protection des données à caractère personnel et de proximité avec les citoyens.

Cette convention, fruit d'un travail entamé durant la pandémie de Covid19, s'inscrit dans l'accompagnement du processus de digitalisation enclenché au Maroc en vue de consacrer la confiance digitale, a souligné le responsable.

Le Directeur du projet de la CNIE, contrôleur général à la DGSN, Yejjou Mouhcine , a indiqué qu'avec cette convention tripartite, la DGSN, en tant que "garant et protecteur de l'identité nationale", entend utiliser cette identité et l'étendre dans le domaine de la santé.

"La DGSN va fournir au ministère de la Santé et de la Protection sociale l'ensemble des outils nécessaires pour l'exploitation de l'identité numérique de la CNIE, que ce soit à distance dans l'ensemble des services en ligne utilisant cette technologie en se basant sur la plateforme du tiers de confiance national lancée par la DGSN, ou en présentiel, avec la lecture électronique de la carte nationale", a-t-il expliqué.

Cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts de la DGSN pour la protection de l'identité des citoyens marocains et pour la mise en place d'un climat de confiance nécessaire à la digitalisation des services publics, a-t-il relevé.

Le contrôleur général, chef du service de coordination et de suivi des projets informatiques à la DGSN, Salwa Jmila a, de son côté, noté que la CNIE et l'identité numérique sont au service des projets de digitalisation des services publics, afin de simplifier et améliorer les services rendus aux citoyens, à l'instar des services digitaux intégrés proposés par cette convention tripartite.