Madagascar: 44E Grand Rallye de Madagascar - Faniry Rasoamaromaka prend les commandes

La première journée du Grand Rallye de Madagascar d'hier a été dominée par les jumeaux Rasoamaromaka. Faniry et Mika ont signé chacun un scratch.

Les frères Rasoamaromaka passent à l'offensive. L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona, au volant d'une Peugeot 208 T16, termine en pole position à l'issue de la première journée de la 44e édition du Grand Rallye de Madagascar Vidy Varotra. Ce rallye de trois jours compte pour la deuxième manche du cham-pionnat de Madagascar. Faniry a bouclé les deux épreuves spéciales d'Ankafotra, longue chacune de 8,87km en aller et retour, en 11'59,6. L'équipage a réalisé le scratch de la deuxième ES en 5'56,7 tandis qu'il a fini deuxième lors de la première ES. «Je suis content du résultat. Nous avons géré car la piste a été glissante. La voiture a un peu souffert. De plus, je suis habitué à la Clio et j'ai dû me familiariser un moment avec la P208», confie Faniry. Le champion national de 2021, Mika Rasoamaromaka copiloté par Fabrice Rasata-Herindraibe sur Peugeot 206, se trouve en seconde position (+0 :02,9). Mika a signé le scratch de l'ES1 (5'58,8) et a talonné son frère à la deuxième spéciale. « Tout allait bien lors de la première spéciale. La transmission arrière gauche s'est cassée en deuxième ES (...) Habitué à la conduite de la Clio, avec un système de freinage assisté, la conduite de la 206 nécessite plus d'effort physique, mais ça va aller», souligne, pour sa part, Mika.

Deuxième journée prometteuse

L'équipage vainqueur de la précédente édition, Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy au commande d'une Subaru Impreza, complète le podium (+0 :17,1). « J'essaye de trouver petit à petit le rythme. La piste est un peu poudreuse et nous avions dû faire attention», livre Fred, vainqueur du rallye inaugural de la saison. Le jeune Aro Kiady Rajemison sur Subaru termine au pied du podium. «La turbine a surchauffé, mais ce n'est pas grave», regrette Aro Kiady, classé troisième lors de la première manche nationale. Et l'équipage champion de Madagascar en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala au volant d'une Subaru finit à la cinquième place (+0 :45,2). «Nous avons franchi la ligne d'arrivée de la première journée. Nous avons raté un croisement. Sinon la voiture va bien», rassure, de son côté, Mathieu. Vingt-sept équipages sur les trente-trois partants hier, ont été classés à l'issue de la première journée. Trois abandons ont déjà été enregistrés. Rien n'est encore joué, dix épreuves spéciales restent encore au menu des concurrents, quatre pour ce samedi et six dimanche.

Classement

1-Faniry-Mahents (Peugeot 208 T16) 11 :59,6

2-Mika-Rasata (Peugeot 206) +0 :02,9

3-Frederic-Mick (Subaru Impreza) +0 :17,1

4-Aro Kiady-Fanja (Subaru Impreza) +0:34,6

5-Mathieu-Andry Tahina (Subaru) +0:45,2

6-Dani-Irdonen (Subaru) +0:46,4

7-Yan-Willy (X3 XRS Turbo R) +0:57,6

8-Tahina-Rojo Raben (Subaru Impreza WRX STI) +1:07,1

9-Yves Mau-Rina (Mitsubishi Evo X) +1:31,8

10-Ando Anthony-Kevyn (Peugeot 309 16S) +1:38,6

Parcours

Vendredi 16 juin

12 :18 (ES1) Ankafotra «D»-Ankafotra «G» (8,87km)

14 :58 (ES2) Ankafotra «G»-Ankafotra «D» (8,87km)

Samedi 17 juin

9 :58km (ES3) Ambohimarina-Kilembalemba 1 (36,22km)

10 :57 (ES4) Anjanadoria-Tsitiavorondamba 1 (13,75km)

13 :37 (ES5) Ambohimarina-Kilembalemba 2 (36,22km)

14 :36 (ES6) Anjanadoria-Tsitiavorondamba 2 (13,75km)

Dimanche 18 juin

7 :37 (ES7) Tsitiavorondamba- Anjanadoria 1 (13,75km)

8 :02 (ES8) Ankilamena-Tetezambato 1 (19,81km)

8 :38 (ES9) EPP Ambalamanga-Ambohimarina 1 (14,19km)

10 :31 (ES10) Tsitiavorondamba- Anjanadoria 2 (13,75km)

10 :56 (ES11) Ankilamena-Tetezambato 2 (19,81km)

11 :32 (ES12) EPP Ambalamanga-Ambohimarina 2 (14,19km)