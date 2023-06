Algérie: Début à partir de samedi des Forums de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local

ALGER — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) organise à partir de samedi des Forums de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local à travers toutes les wilayas du pays.

Cette initiative dont le coup d'envoi sera donné depuis le Sud algérien, vient consolider le rôle de l'ONSC en tant qu'"espace et cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d'analyse et de prospection concernant toutes les questions inhérentes à la société civile, et en application de son programme d'action 2023".

La concrétisation des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre Gouvernement-Walis le 19 janvier dernier, notamment concernant la création d'espaces de dialogue régulier entre les walis et l'ONSC figure parmi les objectifs de cette initiative, précise le communiqué.

Ces forums visent, en outre, à "renforcer la confiance et la culture participative entre les acteurs de la vie publique locale en vue de consolider la cohésion sociale dans le cadre de la citoyenneté active et de consacrer la démocratie participative", ajoute la même source.

Il s'agit également d'oeuvrer lors de ces rencontres à "la mise en place d'une approche commune pour le développement local durable, en fonction des besoins et des priorités à travers la cristallisation des revendications de la société et leur classification en fonction des besoins et des priorités pour les soumettre aux Pouvoirs publics", souligné le communiqué.

Ces forums visent également à "accompagner les citoyens, les associations et les comités de quartier afin de contribuer à l'activation des initiatives, et à participer à la prise des décisions locales, outre la mise en oeuvre et l'évaluation des activités et des projets, et la valorisation et la préservation des acquis".

Ils ont également pour but de "consacrer les bonnes pratiques associatives et de tirer profit des expertises et des expériences locales réussies pour l'unification des efforts visant à relever les défis avec la participation de tout un chacun à travers la consécration du dispositif des projets associatifs pour la réalisation du développement local".

Cette démarche, qui sera intitulée "le forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local", constituera un espace permettant aux composantes de la société civile d'"adhérer à la dynamique de mise en place des mécanismes de bonne gouvernance" au niveau des collectivités locales, pour amorcer un processus de développement reposant sur une vision commune et claire au service du développement local et national et soutenu par la volonté réelle de l'Etat de faire de la société civile un partenaire et allié actif dans les différents domaines et à tous les niveaux.

Pour rappel, ces forums seront lancés, samedi, à travers les wilayas de Ghardaïa, Biskra, Bechar, Ouargla, El Oued et Adrar. Dimanche, ils seront organisés à Timimoun, Ouled Djellal , Beni Abbes, El-Meghaïer, Laghouat et Touggourt.

Les wilayas de Djelfa et El-Menea accueilleront ces forums mardi prochain. Ils sont prévus le jeudi 22 juin dans les wilayas d'El-Bayadh et In Guezzam, et le samedi 25 du même mois à Tindouf, In Salah, Djanet et Naâma.

A noter que l'ONSC s'acquitte de plusieurs missions, dont notamment la contribution à la promotion des valeurs nationales, la pratique démocratique et la citoyenneté, en sus de la participation avec les autres institutions à la réalisation des objectifs du développement national.

Il est également chargé d'évaluer la performance de la société civile et de son développement à la lumière des besoins de la société et des moyens offerts, d'identifier les dysfonctionnements qui empêchent sa participation active à la vie publique, et de présenter également des suggestions pour promouvoir la participation de la société civile à la mise en place de politiques publiques et leur mise en oeuvre selon une approche démocratique participative.

Parmi les missions confiées à cet organisme consultatif placé sous l'autorité du président de la République, "l'étude des moyens d'associer la communauté établie à l'étranger et de développer ses contributions aux différents programmes et activités relatifs à la société civile au niveau national, et de l'intégrer dans le processus de développement national et de promouvoir l'information et la communication avec elle".

Cet organisme se compose d'un président désigné parmi les compétences nationales, en vertu d'un décret présidentiel, et de 50 membres à parts égales entre les deux sexes, 30 d'entre sont issus des associations, 8 sont des compétences nationales de la société civile, et 12 représentent les syndicats, les organisations nationales et professionnelles et d'autres organismes civils.