Sénégal: Podor - Lancement de la collecte pour »les greniers communautaires de l'enfant »

Podor (nord) — Les villages de Aram et Kénéne, deux "sites de nutrition" de la commune de Médina Ndiathbé ont procédé au lancement de la collecte pour les greniers communautaires, qui constituent une "riposte endogène" contre la malnutrition de l'enfant, a constaté l'APS.

Les chefs des villages Mamadou Daouda Fall et Hamadou Fall, les imams des mosquées, les présidentes des groupements des Femmes et l'infirmier chef de poste de santé qui polarise les deux villages ont pris part à la cérémonie de lancement du grenier communautaire de l'enfant.

"Le grenier communautaire est constitué de contributions volontaires des populations en nature (mil, riz, légumes, etc.) ou en espèces pour la prise en charge de la malnutrition ou insuffisance pondérale", selon le chef du projet Guédha Sylla qui a présidé la cérémonie à Aram et Kénéné (commune de Médina Ndiathbé).

Il a salué le rôle important joué par le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) et le partenaire du projet , l'Association pour d'Autres Mondes (APDAM).

L'APDAM qui a signé une convention avec le CNDN a doté les femmes d'Aram d'une unité de transformation équipée et d'un périmètre agricole aménagé, dans le cadre du projet "Debbo Bamtaare" (Femme du développement), a détaillé Guédha Sylla.

Le Programme de renforcement nutritionnel (PNR) est mis en oeuvre par le Conseil national de développement nutritionnel (CNDN) et exécuté dans le district sanitaire de Pété (département de Podor) par l'Union pour la Solidarité et l'Entraide (USE) à travers le Programme intégré de Podor (PIP).

D'après les enquêtes SMART (non désagrégées) dans l'ensemble du département avec ses deux districts sanitaires de Podor et de Pété, le taux malnutrition en 2022 se situait à 13,3%, a rappelé le chef du projet PRN qui intervient dans le district sanitaire de Pété.

Les communautés d'Aram et de Kénéne se sont engagées et, ont libéré séance tenante les premières contributions pour les greniers communautaires avec des sacs de mils, de maïs, de légumes et des sommes d'argents.

Le PNR s'engage à "soutenir l'initiative", pour accompagner le "renforcement de capacités et l'éducation des bénéficiaires sur la nutrition", a assuré Guédha Sylla.

D'ailleurs, les femmes vont bénéficier de démonstrations tirées du livret de recettes culinaires "riches en apports" avec des produits locaux qui a fortement réjoui les relais et particulièrement les "Bajjenu Gox" déterminés à lutter contre la malnutrition des enfants de la zone.

La campagne de collecte sera marquée par des journées de mobilisation sociale et des animations dans les radios communautaires ou de proximité des districts sanitaire de Pété et de Podor (avec l'agent d'exécution l'ONG Le Partenariat).