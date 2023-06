Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha en visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a entamé, vendredi, une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire à Blida, dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat pour l'année d'instruction 2022/2023, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le prolongement de ses visites d'inspection aux différentes Régions militaires, et dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat pour l'année d'instruction 2022/2023, le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP a entamé, ce vendredi 16 juin 2023, une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire à Blida", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, "donnée par le Général major Ali Sidane, commandant de la 1ère Région militaire, le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid et héros +M'hammed Bougara+, Commandant de la wilaya IV historique, dont le siège du commandement porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux martyrs".

Ensuite, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 1ère Région militaire, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a souligné que "le processus de construction de l'Etat national, avec ses différentes institutions, a atteint des phases avancées, grâce aux efforts consentis par les valeureux enfants du pays", note le communiqué.

"L'enjeu, aujourd'hui, est de faire adhérer les Algériens à tout ce qui les rassemble, notamment l'histoire et le destin communs, et qu'ils veillent au renforcement des liens d'unité, de fraternité et de solidarité entre eux", a-t-il ajouté, soulignant que "le peuple a triomphé de tous les desseins qui visaient sa déstabilisation à travers l'histoire, par ce qu'il est resté attaché à son unité et à son identité nationales".

"La lecture de l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie et le passage en revue des étapes franchies par la glorieuse Révolution de libération, depuis son déclenchement, après les résistances populaires successives, confirment que les Algériens, forts de leur cohésion sociale et de leurs constantes identitaires, n'ont pas dévié du cours de leur histoire. Bien au contraire, ils ont réalisé les plus grandes victoires et mené une révolution unique en son genre, qui a contribué à la libération de nombreux peuples à travers le monde", a-t-il relevé.

"Notre vaillant peuple a triomphé de tous les desseins qui cherchaient à le déstabiliser à travers l'histoire, grâce à son attachement indéfectible à son unité et son identité, qui lui a donné la détermination et la force de résister à tous les modes sournois adoptés qui avaient pour objectif de porter le coup fatal à son référentiel, profondément enraciné dans l'histoire", a ajouté le Général d'Armée qui a en outre, "mis l'accent sur la nécessité de faire preuve davantage de veille, de conscience et d'anticipation, pour renforcer la stabilité de l'Etat et réunir les exigences de la puissance nationale, dans toutes ses dimensions".

"Pour continuer sur la même voie de nos valeureux prédécesseurs, artisans des résistances populaires et de la glorieuse Révolution de libération, et poursuivre le parcours des valeureux hommes patriotiques, qui ont préservé les fondements de l'Etat national et le régime républicain du péril du terrorisme barbare, nous sommes aujourd'hui plus que jamais appelés à nous attacher à notre identité, à notre unité et à nos valeurs nationales et républicaines, à prendre conscience des complots et des desseins qui se trament contre notre pays, à nous hisser à la hauteur de notre brillante Histoire combattante, et à être prêts à relever les défis présents et futurs", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

"En effet, nous vivons aujourd'hui dans un monde sans merci pour les faibles, où il n'y a de place que pour les plus forts et les plus méritoires, ce qui exige de notre part de faire preuve davantage de veille, de conscience et d'approches anticipatives, visant à renforcer la stabilité de l'Etat, à réunir les exigences de la puissance nationale, dans toutes ses dimensions, et à concrétiser le projet du renouveau national escompté", a-t-il ajouté.

A l'issue de cette rencontre, "le Général d'Armée a suivi les interventions des cadres de la Région, et donné une série d'orientations et de recommandations portant notamment sur la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat en vue d'accroitre la disponibilité opérationnelle des unités de la 1ère Région militaire aux niveaux les plus élevés", conclut le communiqué.