Sénégal/Bénin: Les Lions aborderont le match contre le Bénin avec »humilité et concentration » (sélectionneur)

Dakar — Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a assuré vendredi à Cotonou que son équipe fera preuve de "beaucoup d'humilité et de concentration", contre le Bénin pour tenter de faire le meilleur résultat possible.

Le Sénégal affronte le Bénin, samedi, à 19h GMT, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d'Ivoire.

"Nous venons, ici, avec beaucoup d'humilité et de concentration pour faire le meilleur résultat possible. Loin de nous de la sous-estimer, même s'il y a beaucoup de changement entre l'équipe de 2019 et cette année. Le Bénin est une équipe que le Sénégal a eu beaucoup de difficultés à jouer. ", a-t-il dit.

Il s'exprimait au cours d'une conférence de presse suivie de la séance d'entraînement des Lions, avant d'affronter les Guépards, samedi, à 19h GMT au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou.

"Demain (samedi), nous serons attendus, à Maputo, nous étions attendus, en mars lors de la quatrième journée de ces éliminatoires, et à Kigali. Nous le serons également, en septembre pour la dernière journée. Nous serons attendus partout sur ce continent. A nous d'être concentrés et de faire ce que nous avons à faire", a-t-il soutenu.

"Depuis cinq ou six ans pour ne pas dire 20 ans, le Sénégal a toujours été attendu alors que nous n'avions pas gagné de trophées majeurs. Maintenant que cela est fait et que nous comptons de grands joueurs dans l'effectif, tout le monde veut nous voir' ', a-t-il encore soutenu.

Cissé s'est réjoui de cette ferveur et cette joie qui accompagnent les déplacements de l'équipe nationale au Sénégal et à l'étranger. "Cette équipe donne de la fierté à l'Afrique", a-t-il dit.

"Toute la semaine, les garçons ont bien travaillé .J' espère que nous arriverons à faire un bon résultat et asseoir notre animation défensive et progresser dans nos animations offensives", a souligné le technicien sénégalais, assurant qu'il dispose d'un groupe de 23 joueurs avec Moussa Niakhaté, parti en Angleterre et qui rejoindra ses coéquipiers ce soir à Cotonou.

Trois joueurs manquent au regroupement, Iliman Ndiaye indisponible pour des raisons familiales, Pape Matar Sarr et Fodé-Ballo Touré, à cause de lésions aux adducteurs et au mollet.