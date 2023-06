Congo-Kinshasa: Kinshasa - Pramila Patten prête à travailler avec le Gouvernement pour sortir les FARDC de la liste des auteurs des crimes sexuels

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten a proposé, vendredi 16 juin, son appui au gouvernement congolais pour aider les Forces armées de la RDC (FARDC) à sortir de la liste de l'ONU des auteurs des violences sexuelles.

Pramila Patten a fait cette proposition lors de son entretien à Kinshasa avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo.

« Il s'avère que depuis 2013, les FARDC sont listées dans l'annexe du rapport du Secrétaire Général et je lui ai proposé qu'on travaille davantage sur une feuille de route qui pourrait amener au delisting des FARDC. Il y a une résolution du Conseil de Sécurité qui établit une feuille de route, le passage du listing au delisting; les efforts qui seront requis de sa part, de la part de la direction des FARDC », a-t-elle indiqué à la presse.

La diplomate onusienne a, toutes fois, salué les efforts déjà entrepris par l'armée congolaise pour promouvoir le respect des droits de l'homme par ses soldats.

« J'ai salué les efforts des FARDC. Mais, je lui ai demandé de continuer les efforts, que ça soit en matière de justice militaire, mais aussi dans tout ce qui est formation des membres des FARDC », a déclaré Pramila Patten.

Depuis le 17 Avril de cette année, le gouvernement congolais « considérant les plaintes et rapports de différents partenaires locaux, nationaux qu'étrangers stigmatisant les exactions de certains membres des unités des FARDC » avait institué une commission d'enquête, à travers son ministre de la Défense, en vue d'investiguer sur les exactions reprochées à certains membres des unités des FARDC à Kwamouth(Mai-Ndombe) et à Goma (Nord-Kivu).

Pramila Patten et Jean-Pierre Bemba ont également discuté autour de l'accroissement des cas de violences sexuelles constatés récemment dans les camps des déplacés, dans la province du Nord-Kivu et ce, en dépit des efforts fournis par le gouvernement ainsi que les FARDC pour mettre un terme à ces pratiques, afin de mieux sécuriser et protéger les populations déplacées.

« Je lui ai évoqué la question de la situation sécuritaire qui prévaut dans les sites et autour des sites des déplacés. Et je l'ai imploré à s'assurer de la sécurité de ces femmes et filles qui sont très très vulnérables », a fait savoir la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU chargée de la question de violences sexuelles commises en période de conflit.

Par ailleurs, les deux personnalités ont « beaucoup évoqué la question de la guerre, de l'invasion du M23 ».

Et Pramila Patten de renchérir :

« Nous avons beaucoup évoqué les actions que devrait prendre la communauté internationale par rapport aux agissements du M23 ».