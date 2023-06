Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 juin2023

Mali : Maintien de la paix- Le Gouvernement demande le retrait sans délai de la MINUSMA

Le Gouvernement du Mali a demandé le vendredi 16 juin 2023 le retrait sans délai de la MINUSMA à l'occasion de l'examen par le conseil de sécurité du rapport trimestriel du secrétaire général sur la du secrétaire général sur la situation ci-dessous le discours du ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop (Source :abamako.com)

Sénégal : Sécurité- La commercialisation d’ustensiles tranchants interdite à Ziguinchor

La commercialisation des ustensiles coupants (couteaux, machettes haches), est interdite dans la commune de Ziguinchor par le gouverneur de la localité jusqu’à nouvel ordre, informe le confrère, Le Quotidien. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la préservation de la sécurité dans la localité, compte tenu des violentes tensions ayant sévi dans la commune. En outre, il s'agit d'assurer le bon déroulement des festivités de la tabaski prévu dans deux semaines. Selon le gouverneur, les seules personnes habilitées à la vente de ces outils sont celles habilitées à cette activité, principalement, les boutiques, magasins de vaisselles, quincaillerie et autres surfaces spécialisées.(Source :adakar.com)

Burkina Faso : Sécurité alimentaire- Les enfants de Dori veulent manger à leur faim et rester en dehors des conflits

«Manger à sa faim et boire à sa soif ne devraient pas être un luxe», lit-on dans une émouvante lettre adressée par les enfants de Dori aux bonnes volontés et diffusée par l’ONG Save the Children, à l’occasion de la journée de l’enfant africain. «Veilliez à ce que les enfants que nous sommes restent en dehors des conflits», ont-ils par ailleurs souhaité. La Journée de l’Enfant Africain a été instituée en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d’étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d’enfants ont été tués et blessés par le régime de l’apartheid en place à l’époque. Pour commémorer cette journée, Save the Children a organisé à Dori une journée de discussion avec une dizaine d’enfants, y compris des déplacés internes, sur leurs droits. Cette discussion soutenue par le projet FHRAOC (Fond humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre) est assortie d’un message que les enfants ont construit autour des préoccupations qu’ils vivent. » (Source : Aib)

Nigeria : Les naufragés de Kwara- Ils étaient surtout des femmes et des enfants

Le bateau en bois transportait plus de 250 personnes sur le fleuve Niger, dans l'État de Kwara, alors qu'elles rentraient chez elles après un mariage nocturne, lorsque l'embarcation a heurté un tronc d'arbre et s'est brisée tôt lundi, selon les survivants. La plupart des 108 personnes qui se sont noyées après qu'un bateau se soit brisé dans le centre-nord du Nigeria étaient des femmes et leurs enfants, ont déclaré les survivants et les autorités locales à l'Associated Press jeudi, alors que les efforts de recherche se terminaient. (Source : euronews)

Ouganda : Attaque contre une école- 25 morts selon la police

Au moins vingt-cinq personnes dont des enfants ont été tuées par des jihadistes dans une école où un dortoir a été incendié, dans l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la RD Congo. « Jusqu'à présent, 25 corps ont été retrouvés dans l'école et transférés à l'hôpital de Bwera", a précisé samedi le porte-parole de la police Fred Enanga, en évoquant cette « attaque terroriste » survenue dans la nuit.Le porte-parole a indiqué que les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique et basée dans l'est de la RD Congo, ont attaqué une école secondaire près de Bwera où « un dortoir a été incendié et un magasin de nourriture pillé ». L'armée et la police poursuivent les assaillants qui ont fui en direction du parc national des Virunga, situé de l'autre côté de la frontière, en RD Congo, où se trouvent les Adf. (Source : africanews)

Afrique du Sud : Ukraine - Des dirigeants africains sur le site du massacre de Bucha

Des dirigeants africains assistent à une cérémonie de commémoration sur le site d'un charnier à Bucha, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, le 16 juin 2023 Les présidents Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Macky Sall du Sénégal ont rejoint d'autres envoyés africains de haut niveau vendredi pour une visite solennelle à la ville ukrainienne de Bucha. Situé dans la banlieue nord-ouest de Kiev la capitale, ce site aurait été le théâtre de l'un des plus grands massacres de civils par les forces russes dans la guerre en Ukraine. La Russie nie les faits. Les dirigeants ont visité une exposition de photos à l'intérieur de l'église Saint-André de Bucha, montrant des images macabres de corps retrouvés dans les rues en mars de l'année dernière. (Source :africanews)

Côte d’Ivoire : Appui aux Ivoiriennes vivant au Congo- Dominique Ouattara annonce un fonds 300 millions de F Cfa

Dominique Ouattara séjourne à Kinshasa dans le cadre des festivités des 20 ans de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement. La Première dame, Dominique Ouattara, reste attachée à l’autonomisation de la femme. En visite en République démocratique du Congo (Rdc), dans le cadre des festivités des 20 ans de création de l’Organisation des Premières dames d’Afrique pour le développement (Opdad), elle a rencontré, le 16 juin 2023, les Ivoiriennes installées dans ledit pays, à Kinshasa. Selon une note d’information, l’épouse du Chef de l’’État leur a annoncé la mise à disposition de 300 millions de F Cfa , pour le financement de leurs activités génératrices de revenus et échangé avec elles sur leurs conditions de vie en Rdc. Signalons que cette rencontre a été aussi un moment pour Dominique Ouattara d’offrir 10 000 dollars (environ 5 millions de Cfa) aux femmes de l’association. En retour, les membres de cette organisation lui ont offert un objet d’art. Les épouses des Chefs d’État africains sont réunies au sein de l’Organisation des Premières dames d’Afrique pour le développement dans le but de promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des populations sur le continent. Les festivités de cette structure se dérouleront, du 17 au 18 juin 2023, à Kinshasa . (Source : fratmat.info)

Une sélection de Bamba Moussa