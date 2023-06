Sénégal: Remise symbolique de 34 moulins aux communes de Kédougou

Kédougou 17 Juin (APS) - L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé des affaires administratives, Amadou Salmon Fall, a présidé vendredi la cérémonie de remise de 34 moulins à mil aux 19 communes de la région de Kédougou, dans le cadre d'un programme global d'appui des collectivités territoriales et d'allègement des travaux des femmes des territoires frontières, a constaté APS.

»Après les communes des régions de Kolda et de Tambacounda le Puma accompagne ainsi les communes frontalières de la région de Kédougou en vue d'appui les femmes de cette région, actrices de développement, a expliqué Yaya Dieng, représentant du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoire frontaliers (Puma).

Il s'exprimait à la cérémonie de remise de moulins destinés à trente-quatre groupement de promotion féminines des communes de la région de Kédougou du Puma en présence maires et des groupements de femmes. Il a exhorté les maires des communes de bien encadrer ces femmes et de mettre à leurs dispositions des abris pour les moulins.

»Ils doivent bien protéger ces moulins contre le soleil le vent et la pluie parce que ce sont des moulins à mil d'une puissance de 11 à 12 W, peut produire 350 kg de farine par heure dispose de 6 marteaux fixe, peuvent effectuer 5500 tours par minute et sont dotés de carcasse réalisées en tôle acier de 4 minutes et de tamis de rechange », a expliqué M. Dieng.

Le Puma va réaliser aussi des infrastructures dans la région de Kédougou et de permettre aussi aux femmes et aux jeunes de bénéficier des bons de formations pour rétablir l'équité territoriale. »Nous ambitionnons de doter toutes les communes frontalières d'équipements d'allégement des travaux domestiques et appuyer ainsi les femmes de ces communes bénéficiaires à mettre en place des activités génératrices de revenus », a-t-il dit.

L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé des affaires administratives, Amadou Salmon Fall, a remercié Puma pour ce don aux groupements des femmes des communes de la région de Kédougou destiné à »alléger leur souffrance ». Il souhaite la pérennisation des actions de programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers pour réduire la pénibilité des femmes et des jeunes dans la région de Kédougou.