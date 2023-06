Tunisie: Buika, 'la Voix de la Liberté et de l'Amour', le 21 juillet au FIC 2023 - « Mon concert constituera une nouvelle aventure musicale et une nouvelle expérience dans la belle Tunisie'

TUNIS — Latin Grammy award-winning vocalist en 2010, la chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne Buika, surnommée « la Voix de la Liberté et de l'Amour » aura rendez-vous avec le public tunisien cet été sur la scène de l'Amphithéâtre Romain de Carthage lors de la 57ème édition du Festival International de Carthage(FIC 14 Juillet-19 août 2023). Lors de sa soirée prévue pour le 21 juillet 2023 à 22H00, elle donnera un concert qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée internationale 2023, a annoncé l'artiste sur sa page Facebook.

« Ce concert constitue une nouvelle aventure musicale et une nouvelle expérience dans la belle Tunisie. Mille Merci avec beaucoup d'amour » s'est adressée l'artiste à ses fans tunisiens à travers un post publié sur sa page officielle.

Née en 1972 à Palma de Majorque (Espagne), Concha Buika, de son vrai nom Maria Concepción Balboa Buika, connue pour ses tubes à succès dont "No habrá nadie en el mundo", "Volver, volver", "Mi niña Lola", mêle dans son répertoire le flamenco avec le soul, le jazz, le funk, la copla, et les rythmes afro-cubains dans son univers des musiques house, dansantes, électroniques... Autant de genres et des timbres vocaux qui font d'elle une diva du jazz, une grande artiste du flamenco avec le tempo d'une reine de scène africaine,

Avec son premier album sorti en 2005 « Buika », elle livre au grand jour son immense talent de chanteuse. Intitulé « Nina de Fuego » (« Fille de Feu ») son troisième album (2008) produit par Javier Limon avec lequel elle avait auparavant réalisé « Mi Nina Lola », son deuxième album (2006), qui lui a permis de rafler en Espagne deux récompenses lors de l'équivalent des Victoires de la Musique (Meilleure Production et Meilleur Album de chansons espagnoles), Buika affirme désormais avec force conviction ses choix et son talent, ses émotions, qu'elle restitue avec une rare intensité. qui vont faire rayonner sa réputation notamment grâce à son tube "Mi niña Lola", la chanson qui constitue un hommage à sa grand-mère et à toutes les femmes africaines.