Sénégal: Prise en charge des enfants vivant avec un handicap - L'ADEPEI plaide pour la mise en place d'un centre de formation dédié

L'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Rufisque (ADEPEI) qui s'occupe de la prise en charge des enfants handicapés ou atteints de trisomie a réitéré ce vendredi sa volonté de mettre en place un grand centre pour l'accueil et la formation de cette catégorie de population, quelque peu marginalisée dans les familles.

Dans cette perspective, le Président de l'Association qui recevait les autorités de la fondation Sococim pour la remise de la subvention annuelle a relancé les autorités administratives afin qu'elles leur facilitent l'obtention du terrain déjà identifié. « Nous avons identifié un terrain, nous sommes en train de faire les levées que nous allons proposer à M le préfet. Il est très sensible à la question de ces enfants et lui et ses collaborateurs sont dans les dispositions pour nous accorder ce terrain. Il est important que puissions obtenir ce terrain pour la construction de cet établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAPT). Il s'agit d'un centre qui va accueillir les enfants à partir de 18 ans pour les former et leur assurer une insertion sociale », a dit Moussa Samb, le président de l'association.

Il a dans le même sillage appelé les entreprises et les institutions dans le département de Rufisque, à suivre l'exemple de la fondation Sococim, en prenant dans leur responsabilité sociétale d'entreprise pour financer la prise en charge de cette catégorie. Déjà, l'association s'est investie dans la formation des mères de ces enfants pour les aider à mieux prendre en charge leurs enfants handicapés et à vaincre les tabous et les mythes autour de cette catégorie d'enfants qui, dans la plupart des foyers, sont cachés dans les arrière-cours des foyers, s'ils ne sont pas tout bonnement laissés en errance dans les rues de la ville.

Selon le responsable du centre culturel Maurice Gueye de la fondation Sococim, ce geste s'inscrit dans la politique sociétale de la cimenterie. Au nom de la présidente de la fondation, Amady Baro Diouf a salué le travail de l'association qui aide beaucoup les parents à la gestion de cette catégorie avant de promettre l'accompagnement de la fondation dans les différents programmes.