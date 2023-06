Sénégal: Oumou Kalsoum Touré - «Ne pas sous-estimer l'Ouganda»

Vous êtes revenue après avoir raté les Afrobasket 2019 et 2021, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ?

L'état d'esprit est le même. Quand on est sélectionné, on fait les entraînements, on fait ce qu'il faut faire. Après on laisse la décision au coach de faire son choix et voilà on continue à travailler.

La sélection vous a manqué ?

Oui bien évidemment ! Parce que c'est toujours positif pour un sportif d'être sélectionné afin de participer à des compétitions internationales. Je pense que c'est l'objectif de tout sportif.

Vous êtes une des anciennes, comment trouvez-vous cette sélection ?

C'est un groupe homogène avec des joueuses polyvalentes au niveau de tous les postes. C'est ça qui est bien, l'entraîneur a de la matière pour pouvoir construire son équipe et c'est du positif.

Retrouvailles avec le Mali que vous avez battu en 2015 ?

Oui ! Toutes les équipes sont abordables, maintenant il ne faut pas sous-estimer aussi l'Ouganda. Je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres et se concentrer sur toutes les équipes.