Sénégal: Le bureau régional de l'APS Diourbel ouvre ses portes après sa rénovation

Diourbel : Le 17 Juin (APS)- Le directeur général de la société nationale Agence de presse sénégalaise (SN-APS), Thierno Ahmadou Sy, a procédé, vendredi, à la réouverture des locaux du bureau régional rénové et entièrement équipé dans la perspective de replacer la boite au coeur du paysage médiatique régional.

"La fermeture de ce bureau de Diourbel, pendant presque dix bonnes années affectait donc très négativement la remontée de l'information régionale", a pour sa part relevé l'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Omar Ndiaye, venu présider la cérémonie.

A ce propos, il a salué le renforcement du personnel déployé dans la région avec l'affectation, au-delà du chef de bureau, de deux autres journalistes dont un à Mbacké et un à Bambey ainsi qu'un photographe cameraman."

Tout ce dispositif, dit-il, permettra j'en suis certain, d'assurer un maillage effectif de la région et surtout un traitement professionnel prenant en compte la spécificité de la zone, et bien sûr en temps réel, de l'information régionale à travers le texte, la vidé et la photo.

Selon de directeur général de la SN-APS, Thierno Ahmadou Sy, « la réouverture du bureau régional de l'APS Diourbel rentre dans le cadre de la redynamisation de la société nationale de l'agence de presse sénégalaise pour accompagner les politiques publiques et faire de l'information certifiée."

L'objectif, a-t-il indiqué, est de remettre l'agence au côté et à l'écoute des populations conformément à la vision du président de la République qui l'a érigé en une société nationale depuis trois ans.

Ce nouveau bureau va servir de laboratoire pour l'Agence au niveau de cette région importante du bassin arachidier qui abrite l'une des villes les plus attractives et la plus peuplée après Dakar à savoir la ville sainte de Touba.

Tout en saluant la clairvoyance de la direction générale d'avoir initié ce veste programme de rénovation des bure aux régionaux, le représentant du conseil départemental, Bassirou Diaw a de son coté soutenu que »le secteur des médias est milieu assez complexe qui nécessite un accompagnement et un soutien permanent afin de mettre les agents dans les meilleurs conditions de travail. »