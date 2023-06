Madagascar: Football - Le ministre s'engage aux côtés des Barea

Le football a permis à Madagascar de se faire un nom sur la scène continentale. Les résultats des Barea au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) ont ravivé l'espoir de tout un peuple et ont redoré l'image et le blason du football malgache. Obtenir de bons résultats sur la scène continentale nécessite une préparation à long terme.

Pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les Barea ont déjà mis une croix, mais cela ne signifie pas la fin de tout. Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa s'est mobilisé aux côtés des Barea lors des préparations de l'équipe. Avant cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, des séances de travail ont été organisées entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malgache de football. Hier, le ministre Haja Resampa s'est rendu à l'hôtel des joueurs et a assisté à l'entraînement de l'équipe au Stade Barea à Mahamasina.

Le ministre s'engage personnellement aux côtés de l'équipe pour une vision à long terme. « Notre objectif est orienté vers l'avenir, et cela se prépare dès maintenant, notamment pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Tout cela passe également par une équipe technique efficace, c'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec l'entraîneur Roro, qui partage notre vision. Nous mettrons également en place une politique de détection et de préparation des joueurs au sein de l'équipe nationale. Il ne s'agit plus seulement de participer, il faut du renouveau », a déclaré le responsable du sport malgache.