Madagascar: Une trop simple histoire que la nôtre

«Une simple histoire comme la nôtre est de celles qu'on n'écrira jamais», ai-je envie de chanter en voyant le décalage entre cette annonce très officielle par la Jirama d'un délestage tournant, avec les nombreux quartiers concernés (depuis Anjakahidro jusqu'à Iavoloha, depuis Bevomanga jusqu'à Ambatomena-Mananara, depuis Ampitatafika jusqu'à Ankazondandy), et le compte-rendu extatique de journalistes étrangers, invités par le régime, fin mai.

Un rapide tour d'horizon en avion, et des entretiens avec des ministres (Fonction publique, Éducation nationale, Eau, Mines, Tourisme), ne pouvaient certainement pas rendre compte de la réalité du quotidien. Mais, personne non plus n'est dupe de l'exercice des «encarts pays». Sauf les commanditaires qui se mentent à eux-mêmes.

Des délestages d'électricité, aucune mention. De l'état catastrophique des routes nationales, pas un mot. Des kilos d'or enfuis aux Comores ou en Afrique du Sud, ni vu, ni connu.

Alors, certes, un stade de 40000 places pour des jeux à l'année, à défaut de pain quotidien. Mais, cette autoroute qui a généreusement mordu dans les rizières avant qu'on revienne à des études préalables d'impact environnemental malencontreusement oubliées. Et le Rova historique d'Antananarivo saccagé par une arène importune et des parpaings malencontreux.

Personne non plus n'a subi les coupures intempestives de courant. Délestage, un mercredi jour ouvrable, de 15H40 à 17h30, aux heures de bureau. On est censé faire quoi dans ces circonstances, quand on n'a pas les moyens d'investir dans un groupe électrogène ? Je songe à ces petits cybercafés (photocopie, scanner, impression) ; j'imagine ces petits salons de coiffure ; j'ai déjà connu de ces modestes tavernes où la bière tiède est absolument imbuvable, faute d'un frigo qui marche.

Ce genre de mésaventure ne figurera dans aucun road-trip au parcours soigneusement balisé. Et il est de bon ton de plutôt s'extasier quand on fait du tourisme tous frais payés. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix.