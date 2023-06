Sénégal/Bénin: Aliou Cisse, coach des «lions» - «Envie de bien terminer»

interview

Comment abordez-vous ce match alors que vous êtes déjà qualifié pour la CAN ?

Avec beaucoup de sérénité. Effectivement, on est champion d'Afrique et qualifié pour la coupe d'Afrique mais ce fut un long trajet, difficile si on sait que se qualifier en Afrique ce n'est jamais évident. On est très contents d'être là avec cette qualification, mais il reste deux matchs qu'on a envie de bien terminer, pour bien aborder les éliminatoires de la coupe du monde. Donc, on est ici avec beaucoup de motivation, beaucoup de professionnalisme.

Est-ce que vous allez faire tourner l'équipe ?

On peut l'envisager. Et même si on va tourner notre effectif cela ne veut pas dire qu'on aura pas une équipe compétitive. On aura une équipe compétitive et effectivement ce genre de match doit nous servir de donner du temps de jeu à des garçons que les Sénégalais n'ont pas l'habitude de voir. Et ça nous permet d'avoir une idée sur la liste finale pour la CAN 2023, mais je vous rassure que malgré les changements qu'on apportera demain (ce soir, Ndlr), le Sénégal restera très compétitif.

Est-ce vous savez que vous êtes venu pour perdre ?

Un peu de provocation...(Rires)

Quel est l'état d'esprit de votre équipe pour ce match et les dernières nouvelles d'Iliman Ndiaye ?

Ce qui fait la spécificité du Sénégal c'est l'humilité. L'équipe nationale du Sénégal représente l'humilité. On n'a jamais crié notre suprématie pourtant des années et des années on est sur le toit de l'Afrique. Mais comme je le dis, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier et je sais que l'humilité est très importante pour de véritables compétiteurs. On vient avec cette humilité tout en restant professionnel pour essayer de faire le meilleur match possible, le meilleur résultat possible. C'est vrai concernant Iliman (Ndiaye), il attend un heureux événement. Sa femme enceinte, attend un bébé. On a préféré le laisser avec elle. Prions pour que le bébé arrive dans de meilleures conditions.

Une petite comparaison entre l'équipe de 2019 et celle d'aujourd'hui ?

L'expertise africaine est en train de prendre son pas sur le continent. On est en train de montrer qu'on est capable de diriger nos équipes nationales. On a eu la chance de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal pendant plusieurs années en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. J'encourage toutes les autres fédérations à booster cette expertise africaine qui est très importante. Loin de faire une discrimination parce que le football est universel et c'est la compétence qui compte. Toutefois, je crois que les entraîneurs africains sont en train de montrer qu'ils sont capables de tenir la route. Entre 2019 et 2022 c'est énorme, le Bénin de 2019 était très fort, l'entraîneur qui était là, était un ami. Il avait fait un travail exceptionnel. Cette année, l'effectif s'est renouvelé mais elle reste quand même une équipe compétitive. Je n'oublie pas le match aller où on a eu quand même beaucoup de difficultés. C'est pour cela que je vous dis qu'on vient ici avec beaucoup d'humilité pour faire le meilleur résultat. Loin de nous de sous-estimer cette équipe, mais il y a beaucoup de différence entre l'équipe de 2019 et celle d'aujourd'hui.

Des informations sur Moussa Niakhaté ?

Moussa Niakhaté sera là ce soir (hier, vendredi). Regretter aussi l'absence de Papa Matar Sarr indisponible pour une semaine, ainsi que Ballo Touré. Donc le groupe du Sénégal sera au complet avec 23 joueurs.

Comment comptez-vous tenir face à une équipe qui sera très motivée ?

C'est le quotidien de cette équipe nationale du Sénégal depuis 5 ou 6 ans. Le Sénégal a toujours été attendu alors qu'on n'avait pas gagné de trophée majeur. Maintenant, le fait d'avoir gagné la CAN et avoir au sein de l'équipe nationale de grands joueurs qui font la fierté de toute l'Afrique motivent encore les adversaires.

Comment expliquez-vous la ferveur qui entoure l'équipe du Sénégal ?

C'est vrai que partout où l'on va, il y a cette ferveur. Des Béninois supportent cette équipe du Sénégal. Partout où vous allez dans le monde, cette équipe donne de la fierté. On sait que chaque match sera comme ça, à Maputo on était attendus, à Kigali on sera attendus, partout où on sera, le Sénégal sera attendu. On va se concentrer, faire ce qu'on a toujours fait le mieux. C'est-à-dire jouer au football, se concentrer sur notre objectif. Toute la semaine les garçons ont bien travaillé. J'espère que tout ce qu'on a mis en place au-delà du résultat, au-delà du score, nous permettra de progresser sur nos animations offensives et défensives. C'est surtout ça qui est important dans ce match.

(Envoyé Spécial)