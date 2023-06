Madagascar: Rotary Club district 9220 - Le séminaire de la zone 22 à Antananarivo

Madagascar, au sein du Rotary Club district 9220, accueille le séminaire de la zone 22 qui a été inauguré officiellement jeudi 15 juin dernier. La Grande Île est le premier pays francophone qui accueille ce genre de réunion. Patrick D Chisanga, directeur du Rotary International, affirme que les membres du Rotary Club de Madagascar sont importants et actifs. C'est la raison pour laquelle Madagascar a été choisi pour abriter, durant trois jours à Antananarivo, ce séminaire qui assurera la formation des coordonnateurs régionaux et des différents responsables de la Zone 22.

Le temps de mesurer les progrès réalisés et le travail à faire dans les domaines du Rotary Club en Afrique comme la lutte contre la poliomyélite, la lutte contre l'analphabétisme et la lutte contre la malnutrition. Pour la lutte contre la poliomyélite notamment, les Rotariens ont participé à la vaccination qui s'est déroulée le 15 juin à Amboniloha. « Même s'il a été annoncé que la poliomyélite a été éradiquée à Madagascar, il faut toujours rester prudent et continuer à vacciner les enfants », a déclaré Shelly Oukabay, coordinatrice régionale du Rotary Club district 9220 et organisatrice du séminaire pour la zone 22.

Et elle a précisé que le budget, à hauteur de 125 millions de dollars par an, est garanti par le Rotary Club pour la lutte contre la poliomyélite. Les vaccins sont distribués dans différents pays. Des membres du Rotary de 22 pays tels que la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Kenya participent à ce séminaire. Et cela coïncide avec une rencontre qui donne de l'importance à l'artisanat malgache. Durant les trois jours du séminaire, il y aura une foire commerciale de l'artisanat malgache en tissu, palme... Bref, mêler le social et le culturel. L'objectif tel qu'énoncé par Shelly Oukabay.