Madagascar: Une tempête politique mettant à mal l'équilibre actuel

C'est une semaine où la violente controverse qui a éclaboussé le président de la République a pris le pas sur tous les problèmes gérés par les Malgaches dans leur vie quotidienne. Cette révélation de la nationalité française du chef de l'État, de son épouse et de ses trois enfants a provoqué une véritable tempête politique qui risque d'ébranler le régime.

L'information a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a été commentée par une partie des médias. Elle avait déjà été publiée par un quotidien de la place au mois de février et reprise à maintes fois par ce même journal. Mais elle n'avait pas provoqué le même émoi qu'aujourd'hui. C'est sur le plan du droit que les commentateurs axent leur argumentation. Les juristes ont la part belle dans cette affaire. Jusqu'à présent, seuls ceux de l'opposition enfoncent le clou. Ils sont arrivés à mettre en doute la légitimité d'Andry Rajoelina au poste de président de la République du fait de sa naturalisation et de celle de sa famille, obtenue en 2014.

La presse étrangère s'en est fait l'écho et le journal Le Monde lui a même consacré un long article. Les partisans du pouvoir n'ont cependant pas tardé à réagir et ont affirmé que les parents du chef de l'État étaient Malgaches et que les arguments développés ne pouvaient pas nuire à la réputation de ce dernier. Les documents publiés sur les réseaux sociaux semblent néanmoins authentiques et sont en train d'ébranler l'opinion publique. Certains observateurs se demandent cependant les raisons de l'éclatement de cette affaire en ce moment et son opportunité. On sent qu'elle aura de nombreuses conséquences sur le plan politique.

L'espoir d'un retour à la normale de la situation sur le réseau interconnecté d'Antananarivo a été une fois de plus déçu. Les consommateurs de la Jirama ont retrouvé les coupures d'électricité intempestives et ils ont fini par s'en accommoder. Ils attendent avec une certaine philosophie la suite des événements.

Sur le plan international, la situation sur le front russo-ukrainien est loin de s'éclaircir. Les nouvelles qui filtrent ne permettent pas de savoir comment évolue la contre offensive annoncée par les Ukrainiens. C'est tout juste si l'on sait que les combats sont très durs. Les forces russes qui se sont longuement préparées opposent une résistance opiniâtre. Elles disposent d'un armement très moderne et disposent d'une aviation efficace contrairement à leurs adversaires. Des images de chars ukrainiens détruits ont été montrées sur les télévisions russes et occidentales, montrant que l'opération de reconquête entamée n'est pas aussi aisée que prévu. Les analystes prévoient que la guerre durera encore très longtemps et qu'elle dépendra de l'acheminement des matériels performants fournis par les Occidentaux aux Ukrainiens.

Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump qui comparaissait devant une cour de justice pour avoir amené avec lui des dossiers confidentiels et qui sera inculpé a transformé ce passage devant les tribunaux en triomphe devant ses partisans. Il est plus que jamais favori aux primaires du parti républicain qui commenceront en janvier 2024.

C'est une tempête politique qui est en train de se lever actuellement et qui risque de mettre à mal le fragile équilibre actuel. Le fait que le chef de l'État soit en déplacement à l'extérieur et qu'il n'ait pas encore réagi n'arrange pas les choses. Les jours, voire les semaines à venir, peuvent réserver de nombreux bouleversements dans le microcosme.