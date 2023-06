Afrique: Erratum - « Telo Aotra Real » au CFM

Une erreur s'est glissée dans notre parution d'hier (16 juin 2023), en rubrique « Culture » concernant l'article « Concert - Total real aotra dans le cadre des festivités de l'Indépendance ». En vérité, l'intitulé de ce concert de rap comme mentionné est « Telo Aotra Real » mais non « Total real aotra ». Il s'agit d'un rassemblement des meilleurs rappeurs du moment dans le pays au CFM Anosy, le 24 juin. Des rappeurs surtout avec des textes conscients et adressés à la jeunesse. Le concert se tiendra le 24 juin, en guise de contribution de la maison de production « Level Up », Level qui est en train de faire bouger le rap tananarivien actuellement qui a connu un deuxième trimestre assez animé. Les têtes d'affiche du « Telo Aotra Real » qui vont chanter sur la scène du CFM seront Mason'aloka 301, Laz, Ti-Ah, Slem et Ness K. Les connaisseurs et connaisseuses savent qui sont ses rappeurs et groupes en question. Un événement qui vaut le détour.