Mozambique: 'Antiquum ministerium' et le rêve réalisé du Catequistado d'Uncanha, la 'citadelle des catéchistes'

par Stefano Lodigiani

Tete (Agence Fides) - " En 2017, lorsque je suis arrivé à Uncanha, le rêve d'un centre de formation pour catéchistes, un 'Catequistado', qui engloberait toute la famille, et pas seulement les catéchistes individuels, et offrirait ainsi une formation plus complète et plus profonde, sur une période assez longue, commençait à prendre forme. Le modèle dont il s'inspirait était le centre de formation des catéchistes de Guiua'.

Le Père Carlo Biella, missionnaire de la Consolata (IMC) depuis 1989, qui a vécu au Mozambique trois périodes de sa vie, raconte à l'Agence Fides : pendant le temps de sa formation, en 1992, avant son ordination sacerdotale en 1994 ; de 2000 à 2007 à Niassa ; de 2015 à aujourd'hui, d'abord à Niassa pendant deux ans et depuis 2017 dans le diocèse de Tete, pour partager l'engagement missionnaire dans les districts de Maravia et Zumbo, que les missionnaires de la Consolata ont pris en charge en 2013, après 40 ans pendant lesquels un prêtre ne pouvait se rendre dans ces communautés qu'une fois par an. Aujourd'hui, le Père Biella fait partie de l'équipe des formateurs du Catequistado di Uncanha, dans le diocèse de Tete, et a donc particulièrement apprécié la Lettre Apostolique Antiquum ministerium.

Le Père Biella souligne que depuis son arrivée à Uncanha, le centre de formation des catéchistes a été un thème récurrent, tant dans les réunions pastorales que dans celles de l'équipe missionnaire, suscitant l'intérêt et l'apport de tous. À l'époque, le père Franco Gioda était en train de rénover la maison des missionnaires : la mission d'Uncanha avait en effet été fondée en 1958 par des missionnaires de Burgos, mais avait été abandonnée en 1971. En 2017, les Missionnaires de la Consolata ont pris en charge la pastorale de la région, au service des communautés chrétiennes qui avaient pour point de référence les trois paroisses locales. Les rencontres pastorales ont permis d'initier le dialogue et de promouvoir la croissance des communautés. Et la nécessité d'assurer la formation des agents pastoraux s'est également imposée.

Dès sa conception, il a été convenu que le centre devait répondre à certaines exigences jugées essentielles : il devait être "orienté vers la famille", être actif tout au long de l'année et avoir une dimension interparoissiale, y compris la possibilité de modifier immédiatement les adresses ou les programmes pour mieux s'adapter aux besoins et aux urgences qui émergeaient au cours du projet. Nous avons impliqué les 5 conseils des 5 régions que nous accompagnions", poursuit le Père Biella, "en leur demandant s'ils étaient d'accord, s'ils en ressentaient le besoin, de quelle manière ils pourraient collaborer, sans négliger l'identification nécessaire des personnes disponibles pour être formées à ce service. Notre Centre de Formation n'était pas destiné uniquement et exclusivement aux catéchistes de la zone, mais ouvert à tous ceux qui avaient une responsabilité pastorale et avaient donc besoin d'être accompagnés dans leur cheminement de foi et dans leur formation".

"Avec le soutien de notre supérieur régional, le père Diamantino Guapo Antunes, aujourd'hui évêque de Tete, et du diocèse, et en comptant sur l'aide des communautés et des animateurs, nous avons réussi à construire cinq petites maisons pour loger les familles de ceux qui voulaient se préparer au service de catéchiste", se souvient le père Biella. "Après les cinq familles logées dans les premières maisonnettes prêtes, 11 autres familles sont arrivées et ont construit elles-mêmes des maisons en bambou, en paille et en boue. En 2018, ces familles ont été accompagnées dans leur parcours de formation par le père Gioda, diacre, aujourd'hui curé de la paroisse, moi-même et un autre missionnaire : nous les avons visitées régulièrement, en veillant aussi au remplacement des formateurs lorsque c'était nécessaire. C'est ainsi qu'a commencé l'aventure de l'Uncanha catequistado".

Le Père Biella évoque la figure du Père Franco Gioda, qui a été l'animateur infatigable et enthousiaste de toute l'activité pastorale et missionnaire dans la région, où il est arrivé en 2013 avec deux autres missionnaires : le Père tanzanien Giacinto et le Père colombien Edoardo. Dans ce contexte, la présence de catéchistes est immédiatement apparue importante, voire nécessaire, car les missionnaires avaient des limites culturelles, linguistiques, de santé, d'adaptation..., et ils devaient aussi faire face aux grandes distances qui divisaient les nombreuses communautés : sur le territoire des trois paroisses, il y avait jusqu'à 140 communautés à suivre. "Sans aucun doute - remarque le missionnaire de la Consolata - le Père Gioda a été un enfant du Concile, de cet esprit qui a accompagné de nombreux missionnaires dans leur travail d'évangélisation, fort de la certitude que la mission est une partie constitutive de l'Eglise et qu'elle est confiée à tous les baptisés".

Reconnaissant la contribution fondamentale des catéchistes au travail d'évangélisation, le Père Gioda avait déjà commencé à promouvoir des semaines de formation pour les catéchistes en 2015 et 2016. Mais son initiative, rappelle le père Biella, s'était heurtée à deux limites : la difficulté d'organiser les semaines de formation dans toutes les zones (il y en a 34 aujourd'hui) et l'approche de nouvelles personnes pendant la semaine, ce qui a conduit à des changements dans le programme pour faciliter leur inclusion. C'est ainsi qu'est née l'idée du catequistado".

Fin 2018, le Père Gioda a été transféré à Tete, pour rouvrir la paroisse de St Paul et assumer la tâche d'animateur missionnaire dans la vaste zone annexée. Le Père Carlo Biella est resté pour diriger les catéchistes en formation, assisté de 2 séminaristes du diocèse, qui ont toujours assuré la présence de séminaristes ou de diacres ou de prêtres au centre. Aujourd'hui, il y a 12 petits logements construits pour accueillir les familles des catéchistes, en plus de la maison des missionnaires, de la salle de formation et de l'école, pour les enfants de première et deuxième année.

"Au cours de ces six années, explique le père Biella, nous avons formé une cinquantaine de familles. L'équipe de formateurs est composée d'un séminariste, d'un prêtre diocésain, de deux Missionnaires de la Consolata et de trois Soeurs de l'Immaculée Conception de Lishinga, présentes dans la mission depuis l'année dernière. Le parcours repose sur quatre piliers : spiritualité, formation, communion et mission. Nous commençons à 6h30, lorsque la cloche sonne et que nous nous réunissons pour la célébration de la Parole ou la célébration de la Messe. La formation commence à 8h30 et elle comprend dans la deuxième partie de la matinée, une réflexion biblique sur la Parole de Dieu entendue le matin et un partage entre les personnes présentes. L'après-midi est consacré à des activités de promotion humaine, comme l'étude de la langue portugaise. La journée se termine par le chapelet ou l'adoration eucharistique, le jeudi".

Pére Biella souligne le soutien apporté au travail intense de formation réalisé par le Centre par le Diocèse qui, au cours des deux dernières années, a demandé son ouverture à toutes les paroisses de son territoire. Dans les intentions de l'évêque, il y a aussi l'ouverture d'un autre catequistado, pour les catéchistes des paroisses de langue chinoise et de celles qui ne le sont pas. L'évêque, rapporte le père Biella, vient souvent rencontrer les catéchistes et les formateurs, dans les limites que lui imposent ses nombreux engagements pastoraux. Sa présence est certaine à la fin de l'année de formation, lorsqu'au cours de la messe, il remet aux familles le mandat d'envoi missionnaire, qui concerne toute la famille, selon le rite préparé après l'Antiquum Ministerium. L'évêque demande expressément aux catéchistes et à leurs épouses de se mettre à la disposition des curés pour les besoins de l'évangélisation. L'envoi s'accompagne de la remise du crucifix, de la Bible et de la tunique blanche pour animer les célébrations, tandis que les épouses reçoivent le chapelet. L'atmosphère qui règne à cette occasion est celle de la célébration et de la louange au Seigneur par toute la communauté pour les nouveaux catéchistes qui viennent enrichir les rangs des ouvriers de la vigne du Seigneur". (Agence Fides 17 /6/2023)