Tunisie/Afrique du Sud: Nabi signerait à Kaizer Chiefs

Le coach tunisien, priorité du club sud-africain.

Nommé en 2021 à la tête des affaires techniques des Young Africans, Nasreddine Nabi, ancien coach des Léopards de Dolisie (Congo), et d'Al Merriekh du Soudan, a donc glané de nombreux titres locaux avec le club tanzanien cette saison tout en réussissant à atteindre la finale de la C3. Et cela n'est évidemment pas passé inaperçu, notamment en Afrique du Sud où Kaizer Chiefs en a fait sa priorité. A Dar Es Salaam actuellement, le coach tunisien devrait se rendre prochainement à Johannesburg pour achever ses négociations avec Kaizer Chiefs. Attendons voir.

Le CA en bon gestionnaire !

D'après une livraison d'Al-Sharq News d'Arabie Saoudite, quatre clubs arabes ont réalisé un excédent financier en 2022. Il s'agit du WAC, des Saoudiens d'Al Hilal et d'Al Nasr, ainsi que du Club Africain. Al Hilal trône au classement, suivi du club casablancais, puis d'Al Nasr et enfin du CA. Concernant les Clubistes, en début d'année 2021, les dettes s'élevaient à 43 millions de dinars et ce passif a été ramené à 12,5 millions de dinars en été 2022.

Course contre la montre à l'ESS

Après le CA, c'est au tour de l'ESS de devoir engager une course contre la montre pour assainir à terme, résoudre ses litiges financiers et participer ainsi aux prochaines compétitions africaines tout en se renforçant. En effet, le leader étoilé retrouvera bientôt une visibilité continentale. Et pour valider sa participation et maximiser ses chances de succès en se renforçant, il devra tout d'abord régler quelques dettes d'ici le 30 juin. A ce sujet, l'exécutif étoilé s'active actuellement à trouver des arrangements avec ses différents créanciers avant la date butoir de fin de mois.