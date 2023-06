Afrique: Eliminatoires CAN2023 - Benin-Sénégal, à 19 heures : L'invincibilité des « Lions » au testeur des « Guépards »

Quatre matchs, quatre victoires ! Les éliminatoires se suivent et se ressemblent pour Aliou Cissé et sa bande qui comme en 2017, 2019, 2021 ont encore composté leur ticket pour la prochaine Can « Côte d'Ivoire 2023 » après seulement quatre journées. Toutefois, les « Lions » veulent garder leur invincibilité face aux Guépards ce soir à partir de 19 heures GMT au stade de l'Amitié du Général Mathieu Kérékou. Un gros challenge puisse le Bénin à l'obligation de vaincre avant son périlleux déplacement à Maputo pour le compte de la 6ème et dernière journée.

(COTONOU, Bénin)- Sortir du chaudron du stade de l'Amitié du Général Mathieu Kérékou ou encore du piège des Guépards ! C'est le challenge que les Lions du Sénégal doivent relever ce soir à partir de 19 heures GMT.

Déjà qualifié et assuré même de terminer premier de sa poule, le Sénégal n'entend pas pour autant baisser la garde face aux Guépards qui ont l'obligation de vaincre ou de périr dans leur course à la deuxième place avec le Mozambique, leur prochain adversaire à Maputo et le Rwanda qui, même avec un seul point, reste encore en vie.

Aliou Cissé l'a dit et répété, cette rencontre à un double enjeu: rester invaincu dans les éliminatoires pour garder la dynamique qu'il a enclenchée depuis qu'il est à la tête des Lions en mars 2015 où il n'a jamais perdu une rencontre dans les qualifications à une Can et surtout reprendre la première place africaine au classement de la Fifa qu'il a perdu au détriment du Maroc. Ce qui ne l'empêche pas de faire un turnover pour pouvoir voir des joueurs qui ont un manque de temps de jeu en sélection et surtout tracer les contours de la future sélection devant défendre les couleurs du Sénégal, champion d'Afrique en titre en Côte d'Ivoire qui abrite la prochaine Can du 13 janvier au 11 février 2024.

Le Bénin chauffe à blanc son public

Radios, télévisions, presse en ligne tous les média ont été mis à contribution pour chauffer à blanc le public béninois devant pousser les Guépards à se transcender. Les journalistes et autres chroniqueurs ne cessent de rappeler que le Bénin ne doit pas être impressionné par le Sénégal. « Nous avons mis un terme à invincibilité de l'Algérie pourtant championne d'Afrique en 2019. Nous avons battu et éliminé le Maroc en 8ème de finale de la Can en 2019. Nous sommes venus à bout du Ghana en 2010. Pourquoi on ne devrait pas en faire de même face au Sénégal », rappelle en boucle une radio de la place. Un journaliste béninois a d'ailleurs demandé à Aliou Cissé «s'il savait qu'il était venu pour perdre» déclenchant l'hilarité générale dans la salle de conférence hier, vendredi 16 juin.

Autant dire que le match de ce soir promet de chaudes empoignades entre Lions et Guépards qui eux vont bénéficier de l'apport du public à qui la Fédération béninoise ne demande qu'à pousser son équipe sans bourse délier. Puisque l'entrée est libre et gratuite.

