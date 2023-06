Afrique: Développement de l'agriculture - L'Egypte va fournir au Sénégal 5 mille tonnes de blé cette année

Le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé hier, vendredi 16 juin, au lancement officiel du Salon international de l'agriculture et de l'innovation technologique dont le thème est : "le Sénégal au coeur de la révolution agricole et destinations d'affaires par excellence". Il a profité de cette occasion pour annoncer que le gouvernement égyptien va fournir au Sénégal 5000 tonnes de blé cette année.

Le gouvernement égyptien va fournir au Sénégal 5000 tonnes de blé cette année. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Il procédait hier, vendredi 16 juin à Dakar au lancement du Salon international de l'agriculture et de l'innovation technologique prévu du 23 au 27 octobre au centre d'expositions de Diamniadio. « L'ambassadeur d'Egypte au Sénégal vient de m'annoncer que le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a instruit son gouvernement de fournir au Sénégal cinq mille tonnes de blé. J'étais allé voir les efforts que les Egyptiens font pour cultiver le blé», a-t-il fait part.

Par ailleurs Aly Ngouille Ndiaye, a invité les Sénégalais à s'approprier le salon international de l'agriculture, « Dakar agri », dont la première édition se tiendra à Dakar du 23 au 27 octobre au centre des expositions de Diamniadio. « On a besoin de l'appui de tout le monde pour réussir le salon et promouvoir l'agriculture. Je demande aux Sénégalais non seulement d'inscrire le salon dans leurs agendas mais aussi de le partager avec leur environnement professionnel afin qu'il soit une réussite totale avec des impacts agricoles et économiques attendus », lance-t-il.

Selon lui, le salon de Dakar entre dans le cadre de la promotion des produits agricoles en vue de renforcer la compétitivité du Sénégal sur les marchés régionaux et mondiaux. Il constitue, poursuit-il, une opportunité de visibilité pour les produits du Sénégal, les Petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises, qui oeuvrent dans ce secteur « Ce salon sera une tribune qui proposera des solutions aux défis d'industrialisation et à la transition écologique de même qu'une occasion pour une meilleure lecture de l'écosystème agricole à travers la participation de tous les acteurs. C'est une opportunité d'emplois pour les jeunes, un cadre propice d'échanges entre gouvernement, décideurs, secteur public, partenaires et chercheurs afin d'activer l'économie agricole nationale et sous régionale », soutient-il. Les organisateurs tablent sur la participation de 1800 exposants, 300 délégations, une cinquantaine de nationalités et de quatre chefs d'Etat.