Madagascar: Marc Ravalomanana - OIF - « Madagascar fait face à de multiples crises »

À moins de six mois du premier tour de la présidentielle, les états-majors politiques se focalisent sur la présidentielle. Ce jeudi, l'ancien président, après une rencontre avec la représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a confié ses visions des choses.

« Les multiples crises socio-économiques illustrent la défaillance de la gestion du pays par le régime en place ». C'est ainsi que Marc Ravalomanana, numéro Un du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et non moins ancien président s'est confié hier, durant une discussion avec la presse à Faravohitra. En effet, l'ancien président a évoqué les différents sujets que les deux partis ont abordés durant les quelques minutes de partage de jeudi soir. Conjonctures politiques actuelles, processus électoral ou encore situation socio-économique qui prévaut dans le pays en ce moment, Marc Ravalomanana et la représentante de l'OIF ont témoigné leur inquiétude sur la situation qui prévaut dans le pays ces derniers mois.

En campagne et à la campagne

« Une grande majorité de la population n'arrive plus à assurer leur consommation alimentaire quotidienne. Leur pouvoir d'achat ne cesse de se dégrader, l'insécurité règne en ville et à la campagne, et les parents n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école pour ne citer que ces quelques exemples », a continué le patron du TIM. En effet, du côté de l'ancien parti fort, l'heure est surtout au bilan, et ce dernier s'annonce plutôt sombre pour le régime Rajoelina. « La crise énergétique aggrave la situation socio-économique du pays », a continué l'ancien président. En tout cas, pendant que les potentiels candidats sont déjà en campagne, ceux qui sont à la campagne subissent déjà les retombées de l'échec de la politique économique mise en place par le régime Rajoelina, mais aussi de la crise engendrée par la conjoncture internationale.

Élections fiables

« Les petites activités génératrices de revenus de la population ainsi que les activités commerciales et industrielles du secteur privé souffrent des impacts de la crise énergétique », a poursuivi l'ancien président avant de continuer que « la population souhaite que des solutions soient apportées pour mettre fin à ces crises socio-économiques par l'intermédiaire d'une élection fiable, crédible, équitable, et démocratique ». Durant la rencontre, les deux parties n'ont cessé de témoigner leur volonté d'organiser dans le pays des élections fiables. Et cela devrait passer par la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante. Toutefois, Marc Ravalomanana déplore que certaines dispositions de la Constitution ne soient pas respectées. « Le président Rajoelina ne présente en aucun cas sa volonté de faire face aux épreuves des urnes », a-t-il poursuivi. Et de continuer que des inquiétudes planent sur l'organisation des élections autant sur la liste électorale que sur la crédibilité de la Commission électorale nationale indépendante et de la Haute Cour Constitutionnelle.