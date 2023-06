Sénégal: Renouvèlement des instances et validation des propositions de reformes des textes comme la charte des journalistes - Le CORED en Assemblée générale, ce samedi 15 juin 2023

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) tient son Assemblée générale (AG), le samedi 17 juin 2023, à partir de 9h 30 à la Maison de la Presse Babacar Touré, informe un communiqué de l'autorégulateur des médias. «L'AG est ouverte aux journalistes et techniciens des médias, détenteurs de la Carte nationale de presse et désignés comme délégués de leurs entreprises de presse.

Ainsi chaque entreprise de presse a trois (3) délégués d'office et un délégué supplémentaire par groupe de dix (10) professionnels des médias. Toutefois, aucune entreprise de presse ne peut dépasser dix (10) délégués au total. Ces délégués vont renouveler les instances du CORED et valider les propositions de réformes des textes notamment la Charte des journalistes du Sénégal», précise la source.

Et de relever que cette Assemblée générale était initialement prévue le 03 juin 2023. «Elle avait été reportée à cause des violentes manifestations qui ont secoué Dakar et d'autres villes, les 01er et 2 juin 2023», rappelle la même source. Le CORED est l'organe d'autorégulation mis en place par les journalistes et techniciens des médias. Selon le Code de la presse, toutes les entreprises de presse entrent dans son champ de compétences.