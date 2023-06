Madagascar: Projet PIC - Rakotondrazaka Adrien Ladislas, nouveau Coordonnateur National

Il a été adopté en Conseil des Ministres dirigé par le Président de la République, Andry Rajoelina par visioconférence depuis Genève mercredi dernier, la nomination du nouveau Coordonnateur National du projet PIC (Pôle Intégré de Croissance).

Il s'agit de Rakotondrazaka Adrien Ladislas. Titulaire de diplômes d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Economie, Option Gestion de projet et d'un Master of Business Administration (MBA), il est en même temps un ingénieur polytechnicien avec une spécialisation en matière d'hydraulique. Gérer de nombreux projets de développement conformément aux études qu'il a poursuivies, constitue ainsi ses points forts. A titre d'illustration, Rakotondrazaka Adrien Ladislas était directeur du projet Infrastructure d'irrigation et Développement Agricole de Bas Mangoky, financé par la BAD, l'OPEP et le gouvernement. C'est un projet performant grâce aux meilleurs rendements de productivité agricole enregistrés et primés au niveau national en 2003, projet également classé par la BAD parmi les dix projets phares de son portefeuille en Afrique. Il a été ensuite directeur national du projet d'Infrastructure RANOFIDIO dans la région Sud Ouest de Madagascar, financé par la JICA, avant d'être nommé Coordonnateur du projet de Filets Sociaux de Sécurité, financé par la Banque Mondiale à hauteur de 75 millions USD.

Meilleure note

En outre, plusieurs projets relatifs au secteur de l'eau étaient sous sa coordination quand il était au poste du directeur général auprès du ministère de l'Eau. Rakotondrazaka Adrien Ladislas assurait également le titre de Project Manager du projet d'Appui aux PME, puis Coordonnateur du projet Agropole/ PTASO, financé par la BAD. C'est le dernier poste qu'il a détenu avant sa nomination au sein du gouvernement en tant que ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène d'août 2021 à mars 2022. Suite à un appel à candidature lancé par l'Etat, 22 candidats ont postulé à ce poste. De nombreux critères de sélection sont imposés. Au final, il fait partie des trois premiers candidats ayant reçu l'avis de non objection des bailleurs de fonds, en obtenant la meilleure note lors des évaluations. Le choix du Président de la République, Andry Rajoelina, portait ainsi sur cet ingénieur hydraulicien.

Vision de développement

En tout, il a des expériences sur l'environnement institutionnel et pratiques des partenaires techniques et financiers à travers les missions que ceux-ci appuient. Compte tenu de ses performances et de ses longues expériences réussies dans le domaine de la gestion de projet, il n'est pas étonnant si Rakotondrazaka Adrien Ladislas est actuellement nommé Coordonnateur National du projet Pôle Intégré de Croissance. La passation entre lui et son prédécesseur, Rakoto Eric Andriantsilavo, s'est tenue hier en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Rabarinirinason Rindra Hasimbelo, dans ses locaux à Antaninarenina. Cette présidente du Comité national de pilotage du projet PIC a évoqué que les résultats de ce projet dans tout Madagascar ont été satisfaisants, sans compter les infrastructures réalisées. Il est à rappeler que le projet PIC est financé par la Banque Mondiale et mis en oeuvre en vue de contribuer à la concrétisation de la vision de développement de Madagascar, et ce, au profit de la population malgache.