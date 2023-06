Madagascar: PROJET « MIARY DIGITAL » - L'État appuie les start-ups numériques

Le projet digital « Miary » a été lancé officiellement hier au Carlton Anosy. C'est un projet initié par le ministère du Développement Numérique (MNDPT) avec le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), financé par la Banque Mondiale.

Le digital au service de la création d'emplois. L'État engage le processus novateur d'appui pour les jeunes start-upers. Le ministère du Développement Numérique, de la Transformation Digitale, des Télécommunications et des Postes (MNDPT), et celui de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) ont lancé officiellement hier le projet « Miary Digital » en partenariat avec la Banque Mondiale. Un projet qui consiste à appuyer les start-ups numériques créés par les jeunes à Madagascar. Cette fois ci, le MNDPT et ses partenaires font de la création d'emplois et le soutien aux entreprises leur fer de lance. Accompagnement pour les jeunes. Selon le ministre du Développement Numérique Tahina Michel Razafindramalo, la concrétisation de ce projet reflète la volonté des acteurs du numérique à Madagascar à donner un coup de pouce aux start-upers qui désirent se lancer dans le domaine du Numérique et qui ont des projets innovants dans ce secteur. « La population malgache est jeune et 65% de ces jeunes ont moins de 25 ans, ce qui constitue une aubaine pour le secteur digital à Madagascar. C'est ce qui nous a poussé à encourager les jeunes start-upers à se lancer dans le secteur du numérique dans leur projets. L'État avec les partenaires publics et privés va les appuyer en matière de formation, de réseautage et de coaching mais aussi sur la question financière. » confie-t-il.

Phase pilote

5000 à 15 000 dollars de financement. Actuellement, il s'agit de la phase pilote qui est lancée dans la région Analamanga. Cette étape cruciale sera effectuée avec la contribution du secteur privé, avec quatre principaux » incubateurs », qui vont sélectionner les dossiers de 45 start-ups. Il y a une possibilité de financement à hauteur de 5000 à 15 000 dollars pour les porteurs de projet. Toutefois ce n'est pas donné à tout le monde, si on croit les explications de Ambinintsoa Ratsitoarison, responsable du volet entreprenariat au sein du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC). « Après la période d'incubation qui va durer entre 6 à 12 mois, un business plan devra être soumis à nos experts. Ce ne sera qu'en fonction de cela que l'on décidera d'accorder ou non les financements aux porteurs de projet ». Question sélection et mise en oeuvre, tout est en place. « Il y a un processus de sélection qui a déjà été mis en place avec les incubateurs comme NextA, Orange Digital Center et Zafy Tody, nos partenaires dans le secteur privé. Cette phase sera lancée au mois de juillet et durera entre 6 à 12 mois. » explique le ministre du Développement Numérique Tahina Michel Razafindramalo. Des choix pour le domaine dans lequel se lancer seront également mis à la disposition des porteurs de projet. « Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, des finances et autres services numériques, tout le monde trouvera son compte » continue-t-il. Ce programme cible principalement les porteurs de projets qui ont au moins 21 ans et résidant dans la région Analamanga. « Les projets devront avoir au coeur de leur business model une solution digitale », si l'on se réfère aux présentations effectuées par les initiateurs du projet « Miary Digital ».