Madagascar: Jeux des îles 2023 - Une cinquantaine d'hôtels prêts à accueillir des délégations de plus de 6 000 personnes

Les membres du secteur privé, notamment ceux du tourisme, s'engagent à contribuer à l'organisation des Jeux des îles de l'Océan Indien 2023. « Suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la Présidence en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère du Tourisme, une cinquantaine d'hôtels se sont manifestés et se disent être prêts à accueillir des délégations provenant de toutes les îles de l'Indianocéanie, y compris Madagascar. Ces délégations comptent en tout plus de 6 000 personnes dont 4 284 athlètes et le reste est composé de clubs de supporters et des membres de la famille ou proches des athlètes issus des différents pays de la région. Et parmi lesquelles, la délégation malgache est au nombre de 1 000 personnes environ », a expliqué Tahiana Razanamahefa, la Directrice générale de l'établissement hôtelier et de restauration Havana Resort & SPA, en marge de l'ITM qui se déroule actuellement au CCI Ivato.

Suite aux travaux de commission au niveau de toutes les parties prenantes pour assurer tous les préparatifs des Jeux des îles 2023, « nous nous engageons à respecter les cahiers de charge étant donné que les clients sont constitués d'athlètes qui vont participer aux compétitions. Leurs régimes alimentaires et l'hygiène doivent être, entre autres, respectés selon les normes requises au niveau international. Lors de la dernière réunion entre les opérateurs touristiques et la Présidence de la République ainsi que les ministères concernés, il a été évoqué que l'Etat s'engage à payer en totalité nos factures liées à l'hébergement et à la restauration des 4 284 athlètes, et ce, à compter du début du mois de juillet. Leur séjour dans la Capitale dure neuf jours. Par ailleurs, une liste d'hôtels et de restaurants de la Capitale est déjà proposée aux délégations, les familles et les supporteurs des athlètes. Nous démentons ainsi les informations publiées dans les réseaux sociaux indiquant que l'Etat a contraint les établissements touristiques de la Capitale à accueillir ces athlètes. Au contraire, d'autres opérateurs se sont manifestés pour pouvoir bénéficier de ces opportunités. En effet, c'est une aubaine pour nous après ces trois années de crise liée à la pandémie. Ces athlètes internationaux deviendront ensuite nos ambassadeurs en termes de promotion de nos établissements mais aussi de la destination Madagascar », a conclu Tahiana Razanamahefa.