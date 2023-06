Tunisie: Jalel Kadri - 'Avec la même rage de vaincre...'

interview

Pour le sélectionneur national, tous les matches sont importants. Il compte booster le moral de sa troupe et amener ses joueurs, les nouveaux en particulier, à aborder les matches de la Guinée équatoriale et de l'Algérie avec la même culture de la gagne.

Pour cette fenêtre Fifa, vous avez fait le choix de ménager certains joueurs-cadres et appeler des nouveaux...

C'est un nouveau groupe que nous avons mis en place à l'occasion de ce stage. Des jeunes sont venus renforcer l'effectif, qu'ils soient issus de la sélection U20 ou évoluant en championnat national. Ce sont des joueurs qui ont mérité leur convocation. Ils ont envoyé des signes positifs durant cette saison. Un exercice durant lequel leur rendement a été régulier. Je crois qu'il est de leur droit d'être convoqués en équipe nationale. J'espère qu'ils apporteront à la sélection la plus-value escomptée et qu'ils se montrent aussi compétitifs qu'ils l'ont été en clubs depuis le début de la saison.

Comme c'est la fin de l'exercice, il y a des joueurs dont la saison est déjà terminée depuis des jours, voire des semaines. Ce n'est pas le cas de ceux qui évoluent dans le championnat de Tunisie. Comment parvenir à trouver l'homogénéité escomptée ?

C'est vrai, c'est une situation compliquée. Heureusement, les membres de mon staff ont fait un bon travail depuis le début du stage. Pratiquement, c'est un travail et une préparation à la carte. Nous sommes restés en contact avec les joueurs dont la saison en clubs est terminée depuis un peu plus d'un mois. Bien qu'ils soient pratiquement en vacances, nous leur avons envoyé un programme spécifique à appliquer au quotidien. Nous sommes restés en contact avec eux quotidiennement pour assurer le suivi. Je les remercie, d'ailleurs, pour leur professionnalisme.

D'autres joueurs sont encore compétitifs. C'est pourquoi, quand nous avons planifié les séances d'entraînement, l'effectif a été scindé en groupes. Un travail spécifique a été concocté pour chaque groupe. Tout ce que j'espère, c'est que tout le groupe réponde présent les jours des matches.

Une fois n'est pas coutume, cette liste n'a pas fait de polémique...

Il est tout à fait normal que les choix établis par un sélectionneur national ne fassent pas l'unanimité. Cette fois-ci, nous avons été épargnés par les critiques et la liste semble, dans son ensemble, faire l'unanimité ou presque.

Cela fait plaisir, même si j'accepte en général les critiques, car cela fait partie du jeu.

Moi-même si vous me posez la question sur certains de mes choix dans cette liste, peut-être bien que je me critiquerais. Nous avons fait appel aux joueurs les plus compétitifs du moment. Il viendra le temps pour d'autres joueurs d'avoir à leur tour leur chance d'intégrer l'équipe nationale.

Concrètement, comment on agit au sein du groupe pour faire intégrer les nouveaux venus ?

Nous avons fait une réunion technique lundi matin avec les nouveaux venus. Une réunion durant laquelle nous leur avons expliqué notre projet de jeu, mais aussi les exigences dans une équipe nationale. Notre rôle en tant que staff technique est de les aider à s'intégrer.

De leur côté, ils doivent faire aussi l'effort de s'intégrer vite dans le groupe. Ils font partie désormais de la grande famille de l'équipe de Tunisie. Toutefois, il faut leur laisser du temps pour s'acclimater.

Quelle est l'importance du match contre la Guinée équatoriale, bien que nous soyons déjà qualifiés, et le match amical face à l'Algérie ?

Le degré de concentration est toujours le même quel que soit le match que nous disputons. Nous aborderons ces deux matches avec la même rage de vaincre qui nous a toujours animés et avec pour objectif d'ancrer la culture de la gagne au sein du groupe. Il n'y a pas de match facile et de match difficile, une rencontre importante et une autre qui ne l'est pas.

La démarche est toujours la même : nous préparons nos matches avec le même sérieux et le même degré de concentration. Notre but est que la sélection nationale soit au meilleur de sa forme à chacune de ses sorties.