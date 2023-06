Ile Maurice: Renvoi des élections municipales - Le Rassemblement mauricien conteste la décision du Premier ministre

La décision du Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth de renvoyer les élections municipales est contestée par Nando Boodha, leader du Rassemblement mauricien (RM) et deux autres membres de ce parti, Maynanda Rajaratnam et Vir Abhi Manuyu Trilochun. La plainte pour une révision judiciaire a été déposée hier le vendredi 16 juin au greffe de la Cour suprême. Le leader du RM et ses deux amis demandent l'autorisation de cette instance judiciaire pour contester le renvoi des élections municipales pour deux ans avec effet au 13 juin 2023.

Si la demande est agréée, les trois demandeurs réclament un ordre procédural d'un calendrier pour que l'affaire soit entendue par cette instance judiciaire dans un délai de trois mois en raison de l'urgence de l'affaire. Ils réclament aussi qu'un «mandatory order» soit servi au Premier ministre lui ordonnant de conseiller au président de la République d'émettre un «writ» pour la tenue des élections municipales dans un délai de 60 jours en vertu de l'article 11 de la Local Government Act. Ils veulent aussi que la Cour suprême déclare que le Premier ministre «has broken his Oath of Allegiance taken by him before acceding to the position of Prime Minister».

Dans une déclaration à la presse, Nando Bodha a indiqué que la décision du Premier ministre est illégale, irrationnelle et antidémocratique de renvoyer les élections municipales. «C'est une décision purement politique qui viole le droit sacré des citoyens», dit-il. Nando Bodha et ses deux amis ont retenu les services de Me Kailash Trilochun, avocat, et Me Kaviraj Bokhoree, avoué.