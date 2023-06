Tunisie: MERCATO | Ben Mohamed de retour à l'EST ?

A 28 ans, l'arrière Aymen Ben Mohamed pourrait retrouver le Parc B.

Partant de Denizlispor, Ben Mohamed a par le passé porté la casaque de l'EST, entre 2016 et 2019. A cette période, il a remporté avec le doyen des clubs tunisiens la C1 à deux reprises, trois titres de champion de Tunisie, une coupe arabe et une coupe de Tunisie. Notons au passage que l'ex-joueur du Havre était annoncé à l'USM avant l'entrée en lice de l'Espérance dans les négociations avec le joueur.

Rafia sur le marché

Après une saison accomplie à Pescara en dépit des déboires du club, Hamza Rafia devrait rester en Italie, mais pourrait opter pour un autre club à l'échelon supérieur. Quelques clubs de Série B se sont, en effet, positionnés et le joueur serait donc en transit, sachant que Pescara, club de Série C, ne cadre avec le projet et les ambitions du joueur. Rappelons que Pescara, club qui a participé à 7 championnats de Série A, a cette saison échoué en play-off de la course à la montée en Série B.

Salhi et Soltani à l'USM

Les Bleus de Monastir préparent sans relâche la phase finale de la Coupe arabe des clubs après avoir passé avec brio le cap des tours préliminaires.

Ainsi, dans l'optique de la Coupe arabe qui se déroulera en Arabie saoudite, l'USM a enrôlé Chiheb Salhi et Fourat Soltani. Le premier, axial de son état, a auparavant évolué à l'OSB et au CA. Le second, capitaine de l'UST, a signé pour deux ans en faveur du club du Ribat, alors que son engagement avec l'US Tataouine prend fin le 30 juin.