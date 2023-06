Afrique: CAN 2023 | Guinée Equatoriale-Tunisie - Un Onze new-look

Jalel Kadri opterait pour une équipe métamorphosée.

Le match que livreront les Aigles de Carthage aujourd'hui en Guinée équatoriale est sans grand enjeu pour les Tunisiens, puisque leur qualification dans ce groupe est déjà assurée après les deux succès à l'aller et au retour sur la Libye. Mais il reste quand même deux objectifs essentiels auxquels tient le sélectionneur Jalel Kadri : la première place du groupe au terme de cette phase éliminatoire et la nécessité de freiner la rétrogradation de la Tunisie au classement Fifa et d'engranger des points pour effectuer cette remontée. L'absence de pression forte et d'obligation de résultat sera donc pour lui une occasion propice pour chercher avec sérénité la victoire. La question qui se pose est comment abordera-t-il cette rencontre pour obtenir ce succès tant convoité. Il a fait appel à de nombreux jeunes talents pour étoffer sa liste des 26, le dernier étant Mohamed Wael Derbali pour remplacer Firas Belarbi qui a été obligé de déclarer forfait à la dernière minute. Est-ce pour les lancer immédiatement dans le bain pour entamer sa révolution de velours qu'il n'a pas annoncée pour ne pas frustrer plus d'un joueur cadre laissé à la maison et ne pas fermer entièrement la porte à un éventuel retour ou juste pour les faire adapter progressivement aux vestiaires et au climat de travail de l'équipe A ?

Du sang neuf à petites doses

Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas le grand chambardement mais des injections de sang neuf dans l'équipe à petites doses. Jalel Kadri est un grand conservateur et jouer la carte jeunes à fond est pour lui un pari très risqué et à double tranchant. Le premier secteur auquel il ne touchera certainement pas est, bien entendu, le compartiment défensif. Mais une question majeure reste posée : qui sera le gardien titulaire ? Aymen Dahmen pour le conforter dans son statut de portier numéro un, malgré ses dernières sorties très peu convaincantes avec le CSS ou Béchir Ben Saïd qui mérite d'être titularisé de nouveau après tout ce qu'il a montré de qualités et de stabilité dans son rendement avec l'USM ? Le quatuor de la ligne arrière ne verra pas de changement notable au niveau du côté droit où Wajdi Kechrida s'impose face à Mohamed Drager, dans la charnière centrale on verra le duo Montasser Talbi-Yassine Meriah et probablement Ali Abdi ou Oussama Haddadi pour pallier l'absence de Ali Maâloul. A l'entrejeu, Issa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane et Hannibal Mejbri seront a priori choisis dans la formule de départ à moins que la carte du jeune Oussama Abid ne soit utilisée d'entrée.

Le vrai casse-tête pour Jalel Kadri sera l'attaque où de nombreux joueurs sont en ballottage favorable. Les postulants au poste de titulaire sont assez nombreux et il sera difficile de trancher entre des profils de joueurs qui se valent et qui sont à chances égales. Une première dans la sélection en termes de variété et de richesse dans la liste des attaquants de pointe.Le plus en forme et le plus pressenti comme pointe est Issam Jebali qui brille de mille feux avec son club japonais Ozaka et qui a inscrit deux buts avant de rejoindre la sélection. Il y a aussi Haithem Jouini qui a mis deux buts aux Libyens. Dans l'ombre, il y a Hamdi Lâabidi, Haykel Chikhaoui, Oussama Bouguerra, Ilyes Achouri, Mohamed Dhaoui. Pas facile donc de trancher pour le trio de départ.