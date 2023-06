Ile Maurice: Live Facebook - Rama Valayden fait une contre-émission pour évoquer la mafia à Maurice

L'avocat Rama Valayden a donné rendez-vous hier aux internautes pour une émission sur l'étendue de la mafia à Maurice. Cela fait suite à l'émission de quatre heures où le patron de la Special Striking Team (SST), Ashik Jagai était sur le plateau de Top FM mercredi.

Me Valayden, aussi dirigeant de Linion Pep Morisien (LPM), a évoqué l'industrie de la corruption et de la drogue. «Vous vous rappelez j'avais parlé de Roi de l'Ouest dans l'émission de Radio Plus. Je donne des renseignements qui peuvent me coûter la vie, celle de ma femme, mes enfants et mes amis», a-t-il souligné.

Rama Valayden a posé une série de questions sur les raisons de la fermeture du bureau de l'ADSU de La Gaulette. Aussi pourquoi n'y a-t-il plus de contrôle sur les bateaux qui arrivent près des côtes dans l'Ouest ? L'avocat a allégué qu'à plusieurs occasions le prévenu Jean Hubert Celerine plus connu comme Franklin aurait été contrôlé par la police et n'aurait pas été inquiété.

L'avocat des Avengers a évoqué les cas importants de saisie de drogue. Notamment ceux où un étranger est impliqué. L'affaire de tractopelle où une saisie de drogue a été faite par l'ADSU après que des employés d'une entreprise ont rapporté un colis suspect. Aussi le cas Glenn Agliotti, entre autres comment il avait eu un permis de résidence. Un permis révoqué, décision qui est contestée.

L'homme de loi a, par ailleurs, souligné que personne n'est au courant de l'axe de l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île de la Réunion. Selon lui, Maurice est utilisé comme plaque tournante. Il a fait référence à des cas de la mafia de l'or et aussi de la drogue synthétique.

Rama Valayden a affirmé que le patron de la SST n'est pas au courant des cas. «Je mets au défi la SST si elle veut me faire peur.» a soutenu l'avocat.

En fin d'émission, l'avocat a souligné qu'à aucun moment il ne fera de complot contre Ashik Jagai. Pour certains clients, le planting est une ligne de défense. «Jamais je n'ai inventé cela.» Il dit qu'avant de parler de planting, il fait une enquête et recueille tous les éléments.

Rama Valayden annonce qu'il va faire des révélations lors de la marche de ce samedi 17 juin.