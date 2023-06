Tunisie: Les Cabistes reprennent le 30 juin - Le CAB anticipe sa saison

Tout est en place pour reprendre les entraînements relativement tôt pour préparer le nouvel exercice.

Il n'y a pas lieu de laisser traîner les choses. En effet, avec une équipe dirigeante bien installée et un nouveau staff technique fraîchement engagé, la préparation pour l'exercice 2023-2024 peut donc être fixée par les responsables cabistes. Et ce sera alors à partir du 30 juin que le premier rassemblement aura lieu selon Émir Jaziri, vice- président du CAB. «La première phase consacrée à la mise à niveau sur le plan physique se déroulera entre Bizerte et probablement Hammam Bourguiba» selon notre source avant d'ajouter : «Toutefois, s'il y a un problème de disponibilité de terrain, nous choisirons un autre lieu pour poursuivre la préparation». Le président du Club Nordiste, Samir Yaâcoub, semble ne rien laisser au hasard pour débuter la nouvelle saison dans de bonnes conditions. On sait que dans les milieux sportifs, une période de 8 semaines est le strict minimum pour préparer les joueurs à l'endurance de la compétition qui les attend durant toute une année. Le nouvel entraîneur Ratko Kostanic, épaulé par deux adjoints que sont Ali Machani et Hichem Essid, aura par conséquent le temps nécessaire pour bâtir une équipe «jaune et noir» new look.

Déjà des recrues !

On s'est vite affairé du côté du Stade 15-Octobre puisque de nouveaux joueurs ont signé un contrat au profit du CAB, venus de différents horizons, notamment de divisions inférieures. Il s'agit d'abord d'un revenant Taieb Ben Zitoun qui a évolué la saison passée dans le championnat emirati, ensuite successivement Mohamed Ferchichi ( ex-ASMegrine ), Fahd Laajili (ex-Jdaida ), Jamel Boubakri (ex- Mhamdia). Ils jouent, le premier, dans l'axe de la défense et les deux suivants, dans le couloir droit. Et ce n'est pas fini, on attend de recruter un autre axial gaucher qu'on dévoilera prochainement toujours d'après la même source. En revanche, les dirigeants bizertins ont résilié le contrat du défenseur axial, Belloul. Quant au compartiment offensif, le staff technique s'intéressera cette année de près à l'attaquant Ben Dahnous à qui on n'a pas donné sa chance la saison dernière et surtout à Moussa Saw qui possède une grande marge de progression. Les matches amicaux qui seront programmés au fur et à mesure qu'on avance dans la préparation nous donneront évidemment une première idée sur la valeur intrinsèque de l'équipe cabiste version 2023-2024.

Maher Kanzari, directeur technique

Le poste de directeur technique vacant puisque Ratko Kostanic est promu entraîneur de l'équipe sénior, c'est Maher Kanzari qui occupera cette fonction. En vérité, ce n'est pas une surprise dans l'entourage proche du CAB, puisque le président Samir Yaâcoub connaît bien l'ex- entraîneur de l'équipe «jaune et noir» pour la simple et bonne raison qu'il était vice-président quand Kanzari était là sous l'ère Mehdi Ben Gharbia en 2012.