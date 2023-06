Tunisie: Cérémonie de clôture de la 23e édition du festival Arabe de la radio et de la télévision (ASBU) - Jackpot pour le sultanat d'Oman

Huit prix pour le sultanat d'Oman. La Tunisie s'en sort avec deux prix pour des productions télévisuelles.

Clôture du festival ASBU après trois jours d'exposition, de débats publics sur le paysage audiovisuel arabe très intéressants et un retour de cette manifestation en Tunisie qui a assuré le côté accueil et organisation. Nous voici donc à la soirée de clôture.

Le public féminin de la star égyptienne Thameur Hosni remplissait les gradins du théâtre romain de Carthage. C'est à croire que Carthage était en plein mode estival pendant ses grandes soirées. On pouvait donc commencer mais quel début ! Vraiment trébuchant de la part des deux animateurs. Imed Dabbour surexcité pour une soirée de ce genre et Rita Noujaim Al Roumi qui n'arrêtait pas de se répéter au début. L'animateur criait à chaque fin de phrase façon show pour un combat de boxe à l'américaine au point de couper sa collègue à chaque intervention, qui avait du mal à suivre le rythme. Bref, les animateurs s'emmêlaient les pinceaux. C'est à croire que c'est de l'improvisation et qu'à peine débarqués de l'avion, les deux animateurs ont été projetés sur scène. Imed Dabbour a continué à hurler même pendant la distribution finale des prix en noyant tous les invités, les primés, les prix dans des images d'Épinal qu'il n'a cessé de répéter. Malgré cette mauvaise présentation préparée à la hâte, la soirée a été réussie dans son côté spectacle. Thameur Hosni a assuré son show avec beaucoup de professionnalisme. À peine le spectacle terminé, les gradins se sont vidés et encore une fois on se retrouve avec une distribution des prix dans un espace vide et personne pour applaudir ! Erreur de conducteur. Tout comme pendant l'ouverture, il faut bien remédier à cela !

Qu'en est-il pour le palmarès ? En deux mots, le Sultanat d'Oman a fait un jackpot avec huit prix et, pour sa part, la Tunisie s'en sort avec deux prix pour des productions télévisuelles : le premier prix de la section Variétés et nuits est allé au «Arabian Nights» (la deuxième saison), le programme «Economic Tunisia» a également remporté le deuxième prix dans la section Talk-Shows.

Les prix ont été distribués à un nombre important de participants arabes, tels que la Palestine, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman et d'autres pays.