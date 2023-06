Afrique: Lancement du fonds des nations unies pour l'emploi et la jeunesse en Tunisie - «Investir massivement dans le capital humain»

Lors d'une allocution, Najla Bouden a remercié celles et ceux qui ont rendu possible la création de ce fonds, tout en rappelant que le lancement a été précédé de plusieurs ateliers regroupant différents ministères, en vue de faire correspondre les objectifs de cet apport onusien avec ceux de la politique du gouvernement.

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a officiellement donné le coup d'envoi au palais Ennejma Ez-zahra, à Sidi Bou Saïd, du fonds des Nations unies pour l'emploi et la jeunesse en Tunisie.

Un fonds qui devrait permettre «d'accompagner et soutenir les efforts du gouvernement pour offrir plus d'opportunités aux jeunes en termes de création d'emplois décents et d'autonomisation financière», peut-on lire dans un communiqué officiel rendu public à l'occasion de la cérémonie.

Financé par plusieurs donateurs, le fonds devra sélectionner les projets les plus prometteurs, sur la base d'un certain nombre de critères «ciblant les secteurs et régions qui offrent de réelles opportunités de création de la valeur et donc de l'emploi». Selon la communication officielle, le fonds aura pour leitmotiv «ne laisser personne de côté».

S'étalant sur une période 5 années, ce support se place dans le cadre des priorités du plan national de développement 2023-2025, et devrait, côté onusien, contribuer aux objectifs de développement durable de l'agenda 2030.

Lors de son allocution, la Cheffe du gouvernement a remercié celles et ceux qui ont rendu possible la création de ce fonds, tout en rappelant que le lancement a été précédé de plusieurs ateliers regroupant différents ministères, en vue de faire correspondre les objectifs de cet apport onusien avec ceux de la politique du gouvernement.

Une jeunesse qui regorge de compétences

Najla Bouden a insisté sur l'importance de s'attaquer en amont aux problèmes du pays, notamment à travers la réduction des inégalités sociales, la pauvreté et la précarité. «Le gouvernement est engagé envers les citoyens sur les questions de l'autonomisation financière et le développement durable», a-t-elle indiqué, ajoutant que les jeunes et l'emploi sont «au centre» de l'ensemble des politiques du gouvernement.

S'écartant de son discours officiel, Najla Bouden s'est adressée en français au représentant résident des Nations unies, Arnaud Peral, pour lui dire que la jeunesse tunisienne «regorge de compétences». Parlant de manière improvisée, la Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité «d'investir massivement dans les compétences tunisiennes», tout en dressant une liste non exhaustive de ce qu'elle appelle «des pépites», qui sont autant de success stories, qui prouvent le potentiel énorme du capital humain dans le pays.

Pour sa part, Arnaud Peral a cité le général carthaginois Hannibal: «Nous trouverons un chemin où nous en créerons un», pour illustrer la résilience de la jeunesse tunisienne. Pour le représentant résident de l'ONU, la création de ce fonds est une preuve supplémentaire de la confiance qu'accorde l'Organisation des Nations unies à la Tunisie.

Concrètement, une fois les fonds nécessaires réunis, ils seront transférés aux projets d'agences onusiennes qui auront prouvé que ceux-ci coïncident avec les objectifs d'autonomisation financières et d'emploi.

À noter que parmi les 17 objectifs de développement de l'ONU, l'objectif numéro 8 concerne le travail décent et la croissance économique.