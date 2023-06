Afrique: Trafics au Sahel - Les passeurs de migrants vous emmènent n'importe où

Appeler un ami qui a des contacts, obtenir un passeport en 24 heures et remettre un peu d'argent. C'est ce qu'il faut pour fuir la fragile région du Sahel en Afrique, où les réseaux de passeurs exploitent le désespoir des gens, conduisant dans certains cas à des catastrophes aussi meurtrières que le récent naufrage au large des côtes grecques.

Dans cet article, qui fait partie d'une série consacrée à la lutte contre les trafics dans le Sahel, ONU Info se concentre sur le trafic de migrants.

Selon un nouveau rapport d'évaluation des menaces de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les passeurs de migrants ont récolté de riches dividendes au cours de la dernière décennie dans le Sahel africain, où la violence armée, les attaques terroristes et les chocs climatiques ont entraîné le déplacement de trois millions de personnes et la fuite d'un nombre croissant d'autres personnes.

Les menaces extérieures telles que la crise au Soudan créent un « effet boule de neige » dans la région, a déclaré Mar Dieye, Coordinateur spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel, à ONU Info.

« Ne pas arrêter cet incendie qui a commencé au Soudan et qui s'est ensuite répandu au Tchad et dans d'autres régions pourrait être une catastrophe internationale qui déclencherait beaucoup plus de migrants », a déclaré M. Dieye, qui dirige également la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS).

Nous vous emmènerons n'importe où

A l'heure actuelle, a déclaré M. Dieye, la plupart des trafics ont lieu dans des zones frontalières poreuses et non gouvernées où l'Etat est « extrêmement faible ».

Le dernier rapport de l'ONUDC a identifié d'autres facteurs, ainsi que des solutions étayées par des entretiens avec des migrants et les criminels qui les font passer. Ils ont révélé comment la criminalité transfrontalière se déroule dans les villes à travers le Sahel.

De nombreuses personnes interrogées ont déclaré que les passeurs étaient moins chers et plus rapides que la migration régulière. Au Mali, où le revenu mensuel moyen est de 74 dollars, un passeport coûte près de 100 dollars.

Au Niger, un informateur clé a déclaré que les autorités peuvent prendre trois à quatre mois pour traiter les documents officiels. « Mais avec nous, si vous voulez, nous vous emmenons n'importe où », a déclaré l'informateur.

Si un passeport est nécessaire,« Je l'aurai en 24 heures », a déclaré, dans le rapport, un passeur au Mali.

Des partenariats en espèces

Le rapport souligne que la corruption est à la fois une motivation pour faire appel à des passeurs et un instrument clé de la criminalité.

Selon l'ONUDC, les passeurs de migrants peuvent gagner environ 1.400 dollars par mois, soit 20 fois le revenu moyen au Burkina Faso.

Les « passeurs chanceux » peuvent gagner jusqu'à 15.000 à 20.000 dollars par mois, a déclaré un passeur au Niger.

Selon le rapport, le degré de collaboration avec les fonctionnaires est si bien ancré, a expliqué un passeur au Mali, qu'il « ne craint pas d'être puni par les autorités ».

« Je n'ai jamais été inquiété par les autorités », a déclaré le passeur. « Nous sommes dans un partenariat en espèces ».

Un informateur clé interrogé au Niger a fait part de son expérience. « Vous allez les voir et vous leur donnez leur enveloppe, mais si vous ne connaissez personne dans l'équipe, vous êtes obligé de faire sortir les migrants et de les mettre sur des motos pour contourner le poste de contrôle », a ajouté l'informateur.

Des risques toujours plus grands

Selon l'ONUDC, la demande croissante d'hommes, de femmes et d'enfants cherchant à échapper à l'aggravation de la violence et à l'insécurité alimentaire qui en découle a alimenté la criminalité transfrontalière.

Depuis la découverte en 2012 d'un gisement d'or dans la région, l'UNODC indique que les enquêtes font état de sites miniers où les femmes sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et où les hommes sont contraints à un travail forcé.

Les itinéraires de contrebande sont également devenus plus clandestins et diversifiés pour tenter d'échapper aux efforts croissants des forces de sécurité, exposant les réfugiés et les migrants à des risques et des dangers encore plus grands.

Endiguer le flux

Selon le rapport, tous les pays du Sahel, à l'exception du Tchad, sont parties au Protocole contre le trafic illicite de migrants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et disposent de lois spécifiques qui progressent.

Sur le terrain, les opérations sont couronnées de succès, selon l'ONUDC. Parmi les nombreux exemples cités dans le rapport, une opération menée en 2018 a permis à des policiers nigériens d'arrêter des chefs de file et de démanteler un réseau très organisé soupçonné d'avoir fait passer des milliers de migrants en Espagne, notamment via le Niger, la Libye et l'Algérie.

Pour tirer parti de ces réalisations, l'ONUDC a recommandé aux États de prendre des mesures pour lutter contre le trafic de migrants, s'attaquer aux causes profondes, combattre la corruption et créer des possibilités d'emploi au niveau local. L'agence a également suggéré que les politiques de lutte contre le trafic incluent des approches de développement et de droits de l'homme.

Déraciner les causes

Pour de nombreuses agences de l'ONU et les pays du Sahel, la coopération est essentielle. Les efforts actuels de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) comprennent la promotion des moyens de subsistance pour les migrants de retour dans leur pays et l'établissement de nouveaux partenariats, y compris un accord récent avec la Force du G5 Sahel, une mission multinationale visant à stabiliser la région.

« Pour l'OIM, la coopération régionale est essentielle pour garantir une migration sûre, ordonnée et régulière et pour répondre efficacement aux défis », a déclaré le directeur général de l'OIM, António Vitorino.

« Le nouvel accord offre l'opportunité d'adopter des approches conjointes adaptées qui répondent aux moteurs complexes des conflits, de l'instabilité et des déplacements forcés », a-t-il déclaré, ajoutant que « la recherche de telles solutions constituera un tremplin dans nos cadres de collaboration globaux vers l'amélioration des conditions pour les populations du Sahel ».

Pendant ce temps, l'UNISS continue de travailler avec toutes les entités de l'ONU et les nations partenaires sur des efforts tels que la Generation Unlimited Sahel et l'aide aux Sahéliens pour soutenir leurs familles, a déclaré M. Dieye, soulignant que la situation actuelle reste « extrêmement préoccupante ».

"Elle nécessitera une réponse collective", a-t-il déclaré. "Aucun pays ne peut y faire face seul. Je pense que la communauté internationale doit s'en charger. Après tout, il s'agit d'un crime international ».

Quelle est la différence entre le trafic de migrants et la traite des êtres humains ?

Selon l'ONUDC, le trafic de migrants et la traite des êtres humains sont deux crimes distincts mais souvent liés.

Alors que la traite des êtres humains vise à exploiter une personne, qui peut être ou non un migrant, le but du trafic est, par définition, de réaliser des profits en facilitant le franchissement illégal des frontières. La traite des êtres humains peut avoir lieu dans le pays d'origine de la victime ou dans un autre pays.

Le trafic de migrants s'effectue toujours à travers les frontières nationales. Certains migrants peuvent commencer leur voyage en acceptant d'être introduits clandestinement dans un pays, mais finissent par être victimes de la traite des êtres humains lorsqu'ils sont trompés, contraints ou forcés à se mettre dans une situation d'exploitation à un stade ultérieur du processus, par exemple en étant obligés de travailler pour rien ou très peu d'argent afin de payer leur transport.

Les criminels peuvent à la fois se livrer au trafic illicite et à la traite des êtres humains, en utilisant les mêmes itinéraires et les mêmes méthodes de transport. Les migrants clandestins n'ont aucune garantie que ceux qui les font passer ne sont pas en fait des trafiquants d'êtres humains.

En savoir plus sur la manière dont l'ONUDC s'efforce d'éradiquer le trafic de migrants et la traite des êtres humains.