Sénégal: Inflation - Un recul de 2,3% au 1er trimestre 2023

Au premier trimestre 2023, les prix à la consommation ont reculé de 2,3%, en variation trimestrielle, à la faveur de la baisse des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-5,2%), renseigne la note de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économiques.

Comparativement à la même période en 2022, la note indique qu'un relèvement de 9,8% du niveau général des prix à la consommation est noté au premier trimestre 2023, en liaison avec le renchérissement des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+12,4%).

S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors énergie et produits frais) du premier trimestre 2023, elle s'est située à -0,6% en variation trimestrielle et +6,4% en glissement annuel.

En termes d'origine, les prix des produits locaux ont connu respectivement un repli de 3,4% et une hausse de 10,3% en rythme trimestriel et en glissement annuel, au premier trimestre de l'année 2023. Pour ce qui est des produits importés, des renchérissements respectifs de 0,3% et 8,2% ont été notés, en variation trimestrielle et en glissement.

Baisse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées

En rythme trimestriel, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont enregistré une baisse de 5,2%, au premier trimestre 2023, principalement expliquée par les prix des légumes frais en fruits ou racines (-19,9%) et du poisson frais (-16,8%).

En comparaison au premier trimestre 2022, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont progressé de 12,4% au premier trimestre 2023, en liaison avec les légumes frais en fruits ou racine (+20,5%), les huiles (+17,7%) et les céréales non transformées (+14,7%).

L'hôtellerie et la restauration plus chères au 1er trimestre

Concernant les services d'hôtellerie et de restauration, ils se sont renchéris de 2,0% au premier trimestre de l'année, en variation trimestrielle, en liaison avec la haute saison touristique. En glissement annuel, ils ont enregistré une hausse de prix de 9,2% au premier trimestre 2023.

Logement et énergie plus onéreux au 1er trimestre

Durant le premier trimestre 2023, les prix de la fonction « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » ont progressé de 2,7% par rapport au trimestre précédent, en liaison avec sa composante « électricité, gaz et autres combustibles » (+7,7%).

En glissement annuel, ils ont progressé de 8,6% au premier trimestre 2023, du fait de l'« électricité, gaz et autres combustibles » (+14,3%) et de l'« entretien et réparation des logements » (+9,5%).