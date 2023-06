Angola: Le ministre Mário Oliveira admet la réévaluation du modèle de fonctionnement de l'ERCA

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a annoncé, ce vendredi, à Luanda, la réévaluation du modèle de fonctionnement de l'Entité de régulation de la communication angolaise (ERCA).

Mário Oliveira a fait cette déclaration à l'issue de la visite des députés affectés à la 7e Commission de l'Assemblée nationale, soulignant que la mesure vise à doter cet organe de compétences qui lui permettront de défendre efficacement les principes du journalisme et des professionnels des médias.

Interrogé sur la télévision numérique, le ministre a indiqué qu'on travaillait à la finalisation d'un scénario, afin de mobiliser ultérieurement des ressources financières pour mettre en oeuvre le projet.

Concernant la visite, il a dit avoir expliqué aux députés les deux piliers de la gouvernance de ce secteur, liés à la formation et à la modernisation, car ils sont des éléments fondamentaux pour un journalisme avec plus de citoyenneté, responsable et scientifique.

Il a indiqué que la conversation avec les parlementaires s'était également centrée sur la couverture nationale de la télévision et de la radio, visant à atteindre progressivement tout le pays.

À son tour, le président de la 7e Commission de l'Assemblée nationale, Conceição João Faria Paulo, a expliqué que le but de la visite était d'évaluer les programmes stratégiques et les domaines d'intervention prioritaires que le ministère a conçus et met en oeuvre dans le secteur des médias. , en particulier.

Selon Conceição João Faria Paulo, la réunion a également abordé les propositions de révision de la loi organique de l'ERCA et du statut du journaliste, en étude au Parlement.

Pour lui, il ne suffit pas d'avoir de nombreuses lois, mais d'adapter les pratiques d'exercice de la profession aux systèmes juridiques.

Selon lui, l'ERCA devrait être une force motrice pour l'exercice de la liberté de la presse dans le pays.