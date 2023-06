Maroc: Célébration à Rabat du 55ème anniversaire de la création du Centre russe de la science et de la culture

Une cérémonie a été organisée, jeudi soir au Théâtre Mohammed V, à l'occasion du 55ème anniversaire de la création du Centre russe de la science et de la culture (CRSC) de Rabat.

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part des passionnés d'art marocains et russes, a été marquée par l'organisation d'une exposition d'oeuvres artistiques des étudiants de l'école d'arts relevant du CRSC. Par la même occasion, le public a été au rendez-vous avec une exposition de photographies retraçant l'histoire du CRSC, depuis sa création jusqu'à nos jours.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du CRSC, Peter Iakhmenev, s'est félicité de la célébration du 55ème anniversaire de la création du centre, mettant en avant l'hospitalité légendaire qui caractérise le peuple marocain.

M. Iakhmenev a également souligné que cet événement contribuera au renforcement des relations culturelles entre le Maroc et la Russie.

Cette cérémonie a été ponctuée par une remise des prix de l'édition 2023 du "Concours national de langue russe", organisé par le centre en vue de promouvoir l'apprentissage du russe dans le Royaume.

Le public, qui a eu droit également à un spectacle de Ballet intitulé "Les quatre saisons" interprété par les élèves du département d'art classique, a été conquis par le talent des jeunes ballerines.

Créé en 1968, le Centre russe de la science et de la culture de Rabat oeuvre à diffuser la langue russe et à promouvoir auprès du public le potentiel culturel, éducatif et intellectuel de la Russie, ainsi que ses réalisations dans les domaines scientifiques, techniques et de l'innovation. Il a également pour objectif d'aider les ressortissants russes vivant au Maroc à préserver leur identité culturelle et linguistique.

Bouillon de culture

Danse

L'institut français de Tanger organise, le 20 juin à Bab El Marsa, un spectacle de danse en plein air. Ce spectacle intitulé "Mirage" (un jour de fête) sera animé par la compagnie Dyptik, qui se produira en extérieur dans une ambiance festive. "Sortir des salles de spectacle nous a permis d'aller à la rencontre de nouveaux publics, de nouveaux territoires. Nous avons partagé leurs histoires, leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs [...]", a écrit la Cie Dyptik, dans l'annonce du spectacle.

Rencontre

La Légation américaine organise, le 19 juin, une rencontre en commémoration de "Juneteenth", qui symbolise l'émancipation des esclaves afro-américains.

Cette rencontre sera marquée par un hommage posthume qui sera rendu au géant du jazz, Randy Weston, et une discussion avec Jacques Muyal, producteur de jazz et ami de Randy Weston, et d'autres musiciens, avec la participation de Hisham Aidi, chercheur à l'université de Columbia, et ancien directeur musical de Randy Weston.

Au programme de cet événement figure une soirée de jazz et de gnaoua, qui sera animée par Maâlem Abdellah El Gourd et d'autres groupes musicaux, en l'honneur de Randy Weston, qui a visité et chanté à Tanger.