Congo-Brazzaville: Parlement des enfants - Grâce Frédéric Babouitila Babinga élue présidente

Le Parlement des enfants du Congo a mis en place, le 16 juin, son bureau, à l'occasion de la Journée de l'enfant africain célébrée sur le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ».

Le Parlement des enfants du Congo a pour objectifs, entre autres, de leur permettre d'exprimer librement leurs préoccupations; de contribuer à la pérennisation de leur participation à la promotion et la vulgarisation de leurs droits; de définir les modalités et la procédure de sélection de nouveaux députés juniors; de mettre en place les bureaux départementaux...

Après installation des instances, la présidente du bureau exécutif, Grâce Frédéric Babouitila Babinga, a décliné le programmes d'activités axé sur la réduction de la fracture numérique et la protection des enfants en ligne. « Nous allons surtout travailler avec les enfants issus des familles vulnérables, les enfants autochtones, les enfants vivant avec handicap ainsi que les enfants en situation de rue », a-t-elle promis.

La représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance au Congo, le Dr Chantal Umutoni, a souligné la fracture numérique qui touche les enfants en fonction du statut socio-économique, de l'éducation, du milieu de vie et du sexe ainsi que le cyber-harcèlement dont un enfant sur trois au Congo est victime, selon une étude réalisée en 2019.

Pour sa part, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, a présenté le Parlement des enfants qui est un espace de promotion et de vulgarisation de leurs droits, de découverte des règles et des principes élémentaires du jeu démocratique, de formulation et d'expression de leurs préoccupations. Il permet également aux enfants de proposer des esquisses de solutions aux problème sociaux identifiés. Il s'agit de promouvoir la participation des enfants dans les décisions les concernant, conformément à la convention relative à leurs droits, a ajouté la ministre.

A son tour, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a indiqué que la session inaugurale du Parlement des enfants, placée sous le sceau de la célébration de la Journée de l'enfant africain, a pour vocation d'alerter les consciences sur la prépondérante de la violence en ligne sur les enfants et de réfléchir aux meilleures politiques d'accompagnement pour contrer ce phénomène qui dévaste leur vie. Pour lui, la Journée de l'enfant africain met en avant-poste la problématique de la protection et de la promotion de ses droits en Afrique et particulièrement au Congo. Cette session inaugurale se doit de mobiliser les décideurs autour d'un plaidoyer intense sur l'évolution et la mise en oeuvre des droits des enfants.

« L'installation du Parlement des enfants ce jour ici vise l'émergence des talents au sein de la strate juvénile du Congo mais aussi et surtout l'appropriation par les jeunes des fondamentaux de la démocratie », a-t-il dit, ajoutant que « ce Parlement est le cadre d'expression indiqué pour un coaching des jeunes élus sur la sensibilisation à la citoyenneté et aux valeurs qui favorisent le développement ».

Notons que les députés juniors ont passé à l'exercice de questions orales avec débats devant les membres du gouvernement, les députés et sénateurs, la société civile et bien d'autres. Pour être député junior, l'on doit avoir de 8 à 17 ans, être leader à l'école ou dans la communauté, être capable de s'exprimer devant le public, être meilleur élève de la classe, savoir écrire et lire en français ainsi qu'avoir une bonne vie associative.