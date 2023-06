Afrique: L'Angola réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion sociale des personnes handicapées

New York — L'Angola a réaffirmé, au siège de l'ONU, à New York, aux États-Unis, l'engagement de contribuer à la mise en oeuvre de mesures qui renforcent l'inclusion sociale des personnes handicapées.

S'exprimant lors de la 16e Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la ministre conseillère Teresa Silva a informé que l'harmonisation de la Convention avec la législation nationale a permis l'établissement d'un régime général applicable aux personnes handicapées et à mobilité conditionnée, garantir dans le pays les droits et la dignité humaine de cette frange de la population.

Teresa Silva, qui s'exprimait au nom de l'ambassadeur Francisco José da Cruz, représentant permanent de la Mission de l'Angola auprès des Nations Unies, a souligné que l'exécutif avait adopté la Stratégie pour les droits des personnes handicapées, intégrée dans le Programme national d'inclusion et accessibilité 2022-2027 et le Programme national de soutien aux personnes handicapées et à l'albinisme, instruments qui permettent l'application de la Convention dans le pays.

Selon la diplomate, le nombre de personnes handicapées en Angola est actuellement estimé à plus de 600 000 hommes et femmes, et le plus grand nombre de ces personnes est essentiellement le résultat des effets de plus de quatre décennies de conflit armé en Angola.

La diplomate a souligné, d'autre part, les trois axes fondamentaux qui reflètent les progrès réalisés ces dernières années, en matière d'inclusion sociale des personnes handicapées : la sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, qui a permis de réaliser certains progrès, dont la réduction des grossesses précoces chez les filles de moins de 15 ans, l'augmentation des transports en commun avec des places réservées aux personnes handicapées, l'augmentation des écoles inclusives et des écoles spécialisées, des centres dédiés à la réadaptation physique et mentale des personnes handicapées.

Elle a également mentionné le Programme d'action pour la promotion de l'employabilité, bénéficiant de kits professionnels et de microcrédits pour le développement d'une activité génératrice de revenus, conformément au Décret présidentiel qui établit la réserve de postes vacants de quatre et deux pour cent dans tous les processus de recrutement et de sélection du personnel au niveau des secteurs public et privé.

La 16e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées s'est tenue du 13 au 15 juin, sous le thème « Harmoniser les politiques et stratégies nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées : accomplissements et défis".

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été approuvée par l'Assemblée générale par sa résolution 61/106 du 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008 après sa 20e ratification.