Maroc: Rencontre entre la J-USFP et la jeunesse hondurienne d'El Partido libre

La Jeunesse Ittihadie, représentée par son Secrétaire général Fadi Oukili Asraoui, et la coordonnatrice des relations extérieures de la jeunesse, Hind Ksiouar, a tenu, mercredi 14 juin, une rencontre bilatérale avec la jeunesse hondurienne d'El Partido libre, représentée par le ministre de la Jeunesse et la Secrétaire de la jeunesse, Zulmit Rivera, et Mario Gonzalez, député parlementaire du même parti.

La rencontre a été marquée par une discussion approfondie sur les intérêts communs des jeunes des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que sur les différents domaines de coopération possibles entre les deux organisations, notamment l'éducation, l'environnement, la santé et la culture.

La rencontre a été l'occasion de renforcer les relations culturelles et de travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes et durables aux défis posés.

Les deux délégations ont souligné l'importance des échanges culturels et des échanges d'expériences pour construire un monde plus harmonieux. Ils ont également exprimé leur détermination à transformer les idées discutées en programmes d'action pour développer des projets communs visant à renforcer la participation civique des jeunes et à promouvoir le développement durable.

Cette rencontre ouvre la voie à une coopération plus étroite entre les deux organisations et jette les bases d'un partenariat bilatéral durable et fructueux visant à construire un monde de paix et de solidarité.