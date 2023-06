Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - La Zambie valide son billet, la Centrafrique attendra

C'était le match le plus important de l'histoire du foot centrafricain. Ce samedi 17 juin, le pays pouvait valider son billet pour la phase finale de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Il fallait pour cela battre l'Angola à Douala, au Cameroun. Mais les Fauves ont perdu face aux Angolais (2-1). Dans le même temps, la Zambie a obtenu sa place en phase finale en battant largement le pays organisateur, la Côte d'Ivoire (3-0).

La Zambie, deuxième du groupe H, recevait la Côte d'Ivoire, leader, ce samedi 17 juin au stade Levy Mwanawasa Stadium (Ndola), avec la première place comme enjeu. La Zambie n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier en phase finale. Mais les champions d'Afrique 2012 ont largement fait mieux face aux Éléphants. Les Chipolopolos ont dominé la Côte d'Ivoire.

À la 32e minute, Serge Aurier a marqué contre son camp, après un tacle qui prend la direction des cages de Folly. Le gardien ivoirien manque totalement son intervention et voit le ballon finir au fond de ses filets... Un but gag qui fait tache pour le pays hôte de la prochaine CAN.

À la 48e minute, Patson Daka est lancé dans la profondeur. Eric Bailly intervient, mais se rate totalement sur son contrôle dans la surface. L'attaquant de Leicester parvient à pousser du bout du pied le ballon au fond des buts de Folly. Le troisième but est signé du joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, Kings Kangwa, qui marque dans le but vide (55e). La Zambie signe un quatrième succès depuis le début des éliminatoires.

Les Fauves n'ont plus leur destin en main

La Centrafrique devra encore attendre avant de savoir si elle participera à la phase finale de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. L'Angola a ouvert la marque à la 12 minute avec Kialonda Gaspar. En seconde période, la Centrafrique a pu compter sur Geoffrey Kondogbia pour l'égalisation. En fin de rencontre, Milson a doublé la mise pour les Angolais qui restent en deuxième position du groupe E, devancés par le Ghana.

Avant d'aborder la sixième et dernière journée en septembre, les Fauves, réduits à 10 dès la 70e minute, savent qu'ils n'ont plus leur destin en main. Ils devront se surpasser sur le terrain du Ghana, et espérer que l'Angola se loupe à domicile contre Madagascar, déjà éliminée.