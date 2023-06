Maroc/Afrique du Sud: Le Onze national attendu de pied ferme à Johannesburg

Objectif : Se mettre de nouveau dans le bain de la compétition officielle

Le Onze national croisera le fer, ce samedi à partir de 16 heures au FNB Stadium de Johannesburg, avec son homologue sud-africain, et ce pour le compte de la cinquième journée du groupe K des éliminatoires de la CAN 2023 dont les phases finales sont prévues entre janvier et février prochains en Côte d'Ivoire.

Première sortie officielle donc des Lions de l'Atlas après l'épopée du Mondial qatari lorsqu'ils avaient réussi à aller jusqu'en demi-finale, une performance jamais réalisée par une sélection du continent. En retrouvant la compétition africaine, l'EN aura la lourde tâche d'honorer son statut de grosse écurie attendue de pied ferme par l'équipe des Bafana Bafana dans un match qui sera sifflé par l'arbitre tchadien Alhadi Mahamat.

Certes, le sélectionneur sud-africain Hugo Broos n'a pas manqué dans une récente sortie médiatique de faire l'éloge du Onze marocain, mais cela reste des propos à ne pas tenir pour argent comptant. La sélection marocaine est tenue de montrer son vrai visage, autre que celui affiché lors du match amical disputé lundi dernier à Rabat contre le Cap-Vert, rencontre soldée sur un nul blanc.

Le coach national Walid Regragui a été le premier à faire part de son mécontentement de la prestation de ses poulains, annonçant que « nous disposons de six mois (avant le début de la CAN) pour revoir notre jeu et pour progresser ».

Rrectifier le tir doit commencer par le match de ce samedi qui, fort heureusement, est sans enjeu pour les deux protagonistes qui ont déjà assuré leur qualification à l'édition ivoirienne.

Dans un groupe à trois après la disqualification de l'équipe du Zimbabwe, l'EN est leader de la poule avec un total de six points en deux matches, devant l'Afrique du Sud (4 pts), au moment où le Liberia ferme la marche (1 pt), sachant que cette sélection sera le prochain adversaire du Maroc le 4 septembre pour le compte de l'ultime journée des éliminatoires de la 37ème CAN.

M.Bouarab