Maroc: Tourisme - Des opérateurs tunisiens en quête d'opportunités dans le sud du Maroc

Des opérateurs tunisiens dans le secteur du tourisme ont fait le déplacement, récemment, à Dakhla pour explorer les énormes potentialités touristiques dont regorge la région, dans le cadre d'un Eductour, initié par la représentation régionale de Royal Air Maroc (RAM) en Tunisie.

Cet Eductour, organisé du 27 au 30 mai dernier, a permis aux agences partenaires de la compagnie nationale en Tunisie, de découvrir de près les atouts touristiques et le développement que connaît cette région du sud marocain.

Les opérateurs tunisiens ont pu également découvrir les nouveaux produits et services et vivre l'expérience client avec continuation sur le vol interne Casablanca-Dakhla (l'étape la plus longue du réseau domestique).

Dans une déclaration à la MAP, Khaled Aouij, spécialiste en information touristique, a fait observer que Dakhla dispose de plusieurs atouts dignes d'une destination touristique de premier plan, à l'image d'une infrastructure de qualité, des paysages naturels à couper le souffle et une connectivité au hub dynamique de Casablanca.

"Les opérateurs tunisiens sont plutôt habitués aux destinations classiques au Maroc tels que Marrakech, Agadir et Casablanca. Nous étions surpris par les énormes potentialités touristiques de Dakhla, joyau du sud marocain qui séduit par ses plages turquoises, son calme et son ambiance conviviale", s'est-il réjoui.

Cet Eductour, poursuit-il, "nous a permis de découvrir une destination privilégiée des adeptes des sports nautiques, notamment, le kite-surf grâce à un environnement propice à la pratique sportive et des conditions climatiques idéales au grand bonheur des amateurs de sports de glisse, ce qui rend l'offre touristique de la région unique en son genre et compétitive sur la carte touristique mondiale".

D'après M. Aouij, cette visite à Dakhla pourrait inspirer les opérateurs tunisiens à inclure la perle du Sud marocain dans leurs packs de séjours touristiques dans le Royaume et proposer ainsi des programmes qui reflètent la diversité naturelle et culturelle du Maroc et son riche patrimoine millénaire.

De son côté, le représentant régional de la RAM en Tunisie, Mohammed Issam Mosseddaq, a souligné que "cet Eductour a permis à nos partenaires tunisiens de vivre l'expérience client et de découvrir les produits et services offerts par Royal Air Maroc au sol, en transit et à bord".

"Cette action promotionnelle était aussi l'occasion pour nos partenaires de visiter le Sud du Maroc, notamment la ville de Dakhla, qui est en plein essor touristique", a fait remarquer M. Mosseddaq.

Il a rappelé que la ville de Dakhla, qui fait partie des 15 dessertes de la RAM au Maroc, est desservie à raison de 10 vols par semaine et donc bien connectée à son réseau international (y compris Tunis qui est programmée en double quotidien).