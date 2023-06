Algérie: Beihdja Rahal anime un concert à Alger

ALGER — un concert de musique andalouse a été animé vendredi à Alger par la chanteuse Beihdja Rahal, qui a rendu hommage à son maître Mohamed Khaznadji, présent parmi le public relativement nombreux.

Accueilli à la salle Ibn-Zeydoun de l'Office Riadh El Feth, le concert, organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, a proposé au public présent Noubet Raml El Maya et quelques pièces dans le genre Aroubi et Hawzi.

Virtuoses de leurs instruments, l'Ensemble accompagnant Beihdja Rahal, composé, entre autre, par El Hadi Boukoura au violon Alto, Hamma Hadji au Oud, Mansour Brahimi à la mandoline, Sofiane Bouchafa à la derbouka, Khaled Ghazi au Tar et la rayonnante Hanifa Benaziza au qanun (seule femme de l'orchestre), a fait preuve de professionnalisme et de métier, dans un spectacle qui aura duré plus de deux heures de temps.

Parmi les pièces entonnées par la chanteuse andalouse, "Li Habiboun", "Ya âchiqin'lahbet djimar", "Ya ayet el maqsoud", "Qoum yessir lana el kitâane", "qaliftou bil'badri", "Asafi âla ma mada", "Aâkli beh'wak amdali", "Net'qet kalet bedj'wab", "Dawi ya Allah hali", "El khilaâ taâdjebni", "Lem'ta yehna qalbi" et "Had el hob el gheddar", "une des pièces préférées du regretté Farid Ouejdi (1931-2001)", selon la chanteuse.

Après avoir interprété essentiellement Noubet Raml el maya lors de la première partie du concert, Beihdja Rahal est descendue de scène pour se diriger vers Mohamed Khaznadji, l'un des maîtres de la musique andalouse qui ont énormément donné à cette musique savante dans sa variante Senâa à l'Ecole d'Alger.

Evoquant la grandeur de l'homme, sa rigueur dans le travail ainsi que quelques bons souvenirs du temps où elle était élève dans ses classes, Beihdja Rahal a tenu à exprimer sa gratitude au grand Artiste et formateur qu'est Mohamed Khaznadji, en lui remettant un présent symbolique sous les applaudissements et les youyous du public.

"Maintenant vous avez la responsabilité de poursuivre le chemin que nous avions initié par le passé, pour la préservation et la transmission à vos élèves de ce beau legs ancestral !", a répondu Mohamed Khaznadji à Beihdja Rahal qui venait de rappeler à l'assistance, l'élan de générosité de son maître.

Plusieurs membres de l'association culturelle" Diar El Andalous", fondée en 2012 à Blida, dont leur président Hassan Bouchnafa et la vice-présidente, Nisrine Foufa, à l'"initiative de cette belle sortie culturelle", ainsi que l'ensemble du public présent, ont apprécié la prestation de Beihdja Rahal qui s'est déroulée dans des atmosphères empreintes de convivialité.

Jalonnée, jusqu'à présent, par la sortie de 28 albums, l'oeuvre de Beihdja Rahal, est essentiellement dédiée, avait-elle déclaré, à la "sauvegarde et la transmission" de la structure de la nouba, selon les préceptes de l'école Sanâa, une partie d'un immense legs ancestral porteur d'un pan du patrimoine musical algérien dans toute sa grandeur, sa richesse et sa diversité".