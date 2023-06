Afrique: Éliminatoires CAN 2023 - Bénin-Sénégal, ce samedi à 19H: Les « Guépards » défient les champions d'Afrique

Le Bénin affronte, aujourd'hui, samedi 17 juin, à Cotonou, le Sénégal, déjà qualifié pour la Can « Côte d'Ivoire 2023 ». Les « Guépards », toujours en course pour décrocher le deuxième ticket du groupe L, ont un impératif de résultat s'ils veulent accroître leurs chances de passer lors de l'ultime journée contre le Mozambique.

« L'exploit est possible. On a eu la chance de battre un champion d'Afrique ici. Ça va être difficile, mais rien n'est pas impossible ». Ces propos de Stéphane Sessegnon, capitaine de l'équipe du Bénin, témoignent de l'engagement des « Guépards » à venir à bout des « Lions » du Sénégal, à domicile, aujourd'hui, à partir de 19 h. Déjà qualifiés, les « Lions » ont, toutefois, un statut à honorer. Cet exploit, le sélectionneur des « Guépards », Gernot Rohr, y croit fermement. Il l'avait d'ailleurs fait savoir après la victoire obtenue sur tapis vert par son équipe après le dépôt d'un recours contre le Rwanda en mars dernier. « C'est compliqué de se qualifier, mais on y croit. Le Sénégal a la meilleure équipe d'Afrique, ils sont champions, ils vont venir déjà qualifiés à Cotonou, avec beaucoup de confiance. Mais on pense qu'il est possible de faire un exploit et d'obtenir un résultat contre cette belle équipe », avait-il déclaré.

Ce samedi 17 juin, au stade Général Mathieu Kérékou, ses hommes devront élever leur niveau de jeu pour dompter des « Lions » qui n'ont jamais perdu en phases éliminatoires depuis qu'Aliou Cissé a pris les rênes de l'équipe ; il y a huit ans. Même s'ils sont déjà qualifiés, les protégés de Cissé devront s'attendre à un match très serré face à un adversaire déterminé à créer la surprise pour se relancer dans la course à la qualification. « On joue chez nous et nous serons face à une équipe du Sénégal déjà qualifiée. C'est nous qui avons besoin de prendre des points pour espérer une qualification. La motivation sera de notre côté. On fera tout pour prendre le maximum de points », a laissé entendre Sessegnon. Seulement, ils devront faire beaucoup mieux que lors de la manche aller où ils avaient été littéralement noyés par Sadio Mané et sa bande, au stade Abdoulaye Wade.

Au tableau des confrontations, le Sénégal mène par 3 à 0. Les deux équipes se sont affrontées, pour la première fois, en amical, le 16 janvier 2008. Les « Lions » s'étaient imposés 2 - 1. Leur deuxième confrontation a eu lieu lors de la Can 2019, en Égypte. En quart de finale, les protégés de Cissé avaient dominé les « Guépards », sur le plus petit des scores (1 - 0), grâce à une réalisation de Gana Guèye. Leurs chemins se sont croisés en juin 2022, en éliminatoires de la prochaine Can et le Sénégal avait encore pris le meilleur sur le Bénin (3 - 1), avec un triplé de Sadio Mané. Le match d'aujourd'hui marquera le quatrième acte entre les deux équipes.

Face à des « Lions » déterminés à maintenir le cap, les « Guépards » auront à coeur d'accrocher le champion d'Afrique à leur tableau de chasse pour engranger de la confiance contre le Mozambique.