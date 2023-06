Congo-Brazzaville: Théâtre - 'Origine non contrôlée' d'Izabella Maya

Durant 1h 10 min, la comédienne, chroniqueuse et professeure de théâtre, Izabella Maya, raconte avec humour le voyage initiatique, cocasse et cosmopolite d'une jeune femme qui ne se sent pas du tout concernée par les frontières.

Après plusieurs représentations en Afrique et en Europe, Izabella Maya, seule-sur-scène, s'est produite, début juin, dans une salle comble à chaque représentation à Paris neuvième, au théâtre Les enfants du paradis.

Parachutée en France sans l'avoir vraiment voulu, contrariée et épaulée par des personnages hilarants et hauts en couleur, elle avance avec une inaltérable légèreté. Y a-t-il une place pour elle, à la croisée des mondes ? Rien n'arrête quelqu'un qui nourrit l'immense ambition de vivre joyeusement sa vie. Surtout pas un problème de passeport.

Par sa présence sur scène et sa générosité radieuse, l'actrice, humoriste et productrice a associé l'assistance au destin haletant d'une héroïne aussi drôle qu'attachante, dont l'histoire a tôt fait de devenir celle de tout le monde.

Une histoire d'actualité au moment où se construisent les murs de cristallisation de tensions entre les sociétés au point de constituer de sujets principaux du débat politique un peu partout dans le monde.

Une histoire d'actualité qui pourrait s'expliquer par la présence de plusieurs médias nationaux et internationaux, des autorités venues en nombre pour voir le spectacle et soutenir l'artiste sur scène. Parmi ces personnalités, citons Liliane Massala, l'ambassadrice du Gabon en France; les députés Sandrine Rousseau, Thomas Portes et Nadège Abamangoli ; l'ambassadeur Cheick Keita, le consul général de l'ambassade de Côte d'Ivoire, Maimouna Traoré; et l'élue Aissata Seck.

Le public a salué chaque représentation parisienne par un long et beau standing ovation mettant toute la salle d'accord sur la qualité de la production.

Qui est Izabella Maya ?

Née en 1986, en Côte d'Ivoire, elle est basée à Paris. Izabella Maya a presté dans plusieurs longs métrages pour le cinéma et la télévision où elle donne la réplique aussi bien à Gérard Depardieu qu'à Catherine Deneuve, Cécile de France, Benoît Magimel, Thomas Ngijol, l'humoriste Patson... Récemment, elle incarnait le rôle de Jessica Obamba, une greffière atypique dans la série Eki, la famille c'est secret, diffusée sur Canal+.